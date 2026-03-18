Siyonist-Haçlı ittifakı tarih katlediyor! Sadabad Sarayı'nda ABD-İsrail vahşetinin izleri görüntülendi!

ABD-İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana devam eden İran'a yönelik saldırılarında başkent Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı Kompleksi'nde ciddi hasar meydana geldi.

Saldırılar nedeniyle bir kısmı dünya mirası listesinde yer alan tarihi eserlerde de hasar oluştu.

ABD-İsrail saldıraları nedeniyle hasar alan tarihi eserlerden biri de başkent Tahran'da bulunan ve içerisinde birçok müzeyi barındıran Sadabad Sarayı Kompleksi oldu.

AA ekibi, Tahran’ın kuzeyinde Elbruz Dağları’nın eteğinde, Kaçarlar Hanedanlığı döneminde inşa edilen ve Pehlevi Hanedanlığı döneminde yeni bir görünüme kavuşan tarihi Sadabad Sarayı Kompleksi’nde oluşan hasarı görüntüledi.

Saldırılar sonucu Sadabad Sarayı Kompleksi'nde yer alan birçok müzede oluşan hasar dikkat çekiyor.

Tahran'ın en gözde turistik mekanlarından biri olan Saray Kompleksi'nin her köşesinde saldırıların etkisine rastlamak mümkün.

Bir zamanlar misafir devlet büyüklerinin ağırlandığı Saray'da bugünlerde, ABD-İsrail saldırılarının bıraktığı yıkımın izleri, en fazla göze çarpan unsur.

-Tarihi müzelerin kapı ve pencerleri saldırılarda kırılmış

Sadabad Saray'nın en ünlü müzelerinden birisi olan Yeşil Saray Müzesinin yanı sıra, Beyaz Saray Müzesi (Millet Sarayı), Ümitvar Kardeşler Müzesi ile tarihi geçmişi 90 yıl geriye giden Saltanat Müzesi’nin kapı ve pencereleri kırılmış.

Ayrıca Kompleksin Kaçar Hanedanlığı döneminden kalan en eski yapısı olan Vali Müzesi'nin tavanından birçok parça yere düşmüş

Hem Kaçar hem de Pehlevi Hanedanlığı şahlarının yazlık mekan olarak kullandığı ve tarihi geçmişi 19. Yüzyıla kadar uzanan Sadabad Sarayı Kompleksi, 1979 yılındaki İslam Devrimi’nin ardından müzeye dönüştürülmüştü.

Toplamda 1100 metrekarelik bir alanda kurulu olan Saray Kompleksi’nin içerisinde 15 müze ve 2 saray bulunuyor.

İran yönetimi hali hazırda bu güzide kompleksi yabancı devlet başkanlarını ağırlamak için kullanıyor.