Siyonist devletten “Guguk Kuşu” yöntemi! Tohumlarını Nepal’in karnında büyütüyor

İsmail Uğur Ankara

Nepal'e deprem bahanesiyle giden terör devleti İsrail, Yahudi ailelerden aldıkları sperm ve yumurtaları taşıyıcı anne olarak kullandıkları Nepalli kadınların rahminde büyütüyor. Siyonist devlet “Guguk Kuşu” yöntemiyle Yahudi nüfusunu yaymayı hedefliyor.

2015 yılında 7,3 büyüklüğündeki depremle yıkılan Nepal’e insani yardım bahanesiyle giden İsrail kurumları, Nepalli fakir ailelerin kadınlarını para karşılığında taşıyıcı anne olarak kullanmaya başladı. İsrail’de laboratuvar ortamında genç yahudi erkek ve kadınlardan aldıkları sperm ve yumurtalıkları birleştirerek üremeye hazır hale getiren Siyonist kurumlar, kiraladıkları kadınlara ameliyatla naklediyor. Siyonist devlet kuluçka yöntemiyle her yıl binlerce Yahudi bebek üretiyor.

Dünyaya Yahudi tohumu serpiyor

Nüfus artış hızının Filistin’in çok gerisinde kalmasıyla paniğe kapılan Siyonist devlet İsrail, nüfusunu artırmak için yeni bir yöntem buldu. Yahudi ailelerden aldıkları embriyoları yabancı ülkelerde kiraladıkları kadınlara doğurtan İsrail, bebeklerin üreme sürecini yakından izliyor. Bu faaliyetleri için hedef ülkelerde uzman doktorlar çalıştıran İsrail kurumları, doğan bebeklerin büyük bir kısmını özel uçaklarla İsrail’e getiriyor. İsrail’e getirilen bebekler, Siyonist öğretiye göre büyütülerek Yahudi nüfusuna ekleniyor.

Yabancı ülkelerde Yahudi nüfus oluşturuluyor

Siyonist İsrail, Guguk Kuşu yöntemiyle ürettiği bebeklerin bir kısmını da taşıyıcı annelerin bulunduğu ülkede bırakıyor. Taşıyıcı kadınlara çocukları büyütmesi karşılığında para ödeyen İsrail, bu amaçla faaliyet gösterdiği her ülkede Yahudi nüfus oluşturmayı hedefliyor. Hedef ülkelerde büyütülen Yahudi çocuklar, o ülkenin önemli mevkilerine getirilerek İsrail’in çıkarlarına hizmet ettiriliyor.

Guguk Kuşu yöntemi nedir?

Gugukgiller familyasının, Cuculus, hysococcyx, Coccystes cinsine verilen genel adıdır. Göçücü bir kuştur. Böceklerle beslenir. Guguk kuşları üremede asalak kuşlardır. Dişi guguk kuşu yuva yapmaz, yumurtalarını diğer kuşların yuvalarına bırakır. Gözüne kestirdiği kuş yuvadan ayrılır ayrılmaz, hedef yuvaya konup yumurtasını bırakır. Guguk kuşunun yavrusu yumurtadan erken çıkar ve yuva sahibi kuşun kendi yumurtalarını yuvadan aşağı atar. Anne kuş Guguk kuşunun yavrusunu kendi yavrusu sanarak besler ve büyütür. Yavru Guguk kuşu uçabilecek duruma geldiğinde yuvayı terk ederek gerçek annesinin yanına döner.