“Siyonist akıl” aile yapımızı dinamitliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “2026-2035 dönemini ‘Aile ve Nüfus 10 Yılı’ olarak belirledik” açıklamasının ardından devreye giren karanlık eller Türk aile yapısının ruh kökünü parçalamaya yönelik kirli planı devreye soktu. Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’in raporu ile Müslüman ülkelere aile planlaması ve doğum kontrolü dayatmasında bulunan siyonist akıl, şimdi de ‘köpek anneliği’ kavramıyla kadınların kucağına çocuk yerine köpek vermeyi öğütleyen sinsi planı devreye sokmaya kalktı. Bosch’un dünya genelinde yayınladığı reklamlarda çocuk temasına yer verirken, sefarat Yahudi’si reklamcı ile Türkiye filminde köpek annesi temasını işlemesi infiale neden oldu. Siyonist ajansca hazırlanan ve anneliği evcil hayvan sahipliğine indirgeyen film, RTÜK tarafından yayından kaldırıldı. Reklamda Bosch mağazasında iki kadının annelik sohbetinde çocuk olarak köpeklerinden bahsettiği anlaşılıyor. İşte gelen tepkiler...

ANNELİK DEĞERSİZLEŞTİRİLEMEZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş: “Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir. Annelik, bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin, hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur.” RTÜK Başkanı Mehmet Daniş: “Hayvanlara merhamet, bizim kültürümüzün de inancımızın da önemli bir parçasıdır. Ancak anne-evlat bağı gibi derin, kurucu ve toplumsal devamlılığın temelini oluşturan bir değerin ticari kaygılarla esnetilmesi, sembolleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kabul edilemez. Annelik; bir metafor değildir.” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya: “Film karşısında gerçekten tüylerimiz diken diken oldu. Bugün dinamik nüfus yapısı büyük bir tehdit altında. Avrupa’da iki çocuklu aile modelini ortaya koyan aynı marka, Türkiye’de anneliği köpek sahibi olmak üzerinden gösteriyor.” Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız: “Cennet annelerin ayakları altındadır müjdesiyle yüceltilen bu eşsiz makamın hayvan üzerinden ‘annelik’ güzellemesi yapılarak sıradanlaştırılması akıl tutulmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü aile ve nüfus vurgusu yaptığı bir dönemde, küresel sermaye eliyle çocuksuz aile modelinin dayatılması tesadüf değildir. En ağır yaptırım uygulanmalı.”

Mama, antidepresan, yalnızlık, Netflix

Aile Danışmanı, Eğitimci Yazar Zekeriya Efiloğlu: “Meselenin yalnızca bireysel tercih değil, kültürel olarak teşvik edilmesi olduğunu görüyorum. 2035 yılına kadar kadınların konuşacağı 4 konu: Kedi köpek maması, antidepresan, yalnızlık, Netflix… Geciktirilmiş annelik fecaat.” Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu: “Anneliği reklamında evcil hayvan sahipliğine indirgemeye çalışmak, Türk aile yapısının köklerine sinsice fırlatılmış bir oktur. Hayvan sevgisi merhametimizin gereğidir; ancak bir köpeği bebekle eş tutmaya kalkmak kültürel bir suikasttır.”