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Aktüel Siyer Vakfı, hicri 1442'yi "Ahlak Yılı" ilan etti
Aktüel

Siyer Vakfı, hicri 1442'yi "Ahlak Yılı" ilan etti

Yeniakit Publisher
2020-09-24 13:13:37 -
Siyer Vakfı, hicri 1442'yi "Ahlak Yılı" ilan etti

İSTANBUL (AA) - Hicri 1442 senesini "Ahlak Yılı" ilan eden Siyer Vakfı, "İnsaniyetin İşareti Ahlak" başlığı altında birçok çalışma ve etkinlik düzenleyecek.

Siyer Vakfı'ndan yapılan açıklamada, içinde bulunulan çağda en çok eksikliği hissedilen değerlerden olan ahlakı gündeme taşımak amacıyla hicri 1442 yılının 'Ahlak Yılı' ilan edildiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını dolayısıyla vakıf tarafından yüz yüze yapılan programlar bu yıl online olarak gerçekleştirilecek.

Muhammed Emin Yıldırım, Şerafettin Kalay, Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Dr. Salih Selman, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ramazan Kayan gibi alanında uzman isimler "İnsaniyetin İşareti Ahlak" başlığı altında, yıl boyunca, "Ahlak Medresesi", "Gençlerle Ahlak Üzerine", "Hayata Dair", "Ahlak Kahramanlarımız", "Yaşayan Çınarlarımız" ve "Hanımlara Özel" konularında dersler verecek.

Siyer Yayınları tarafından hazırlanan ve yayımlanan ahlak temalı eserlerin yanı sıra, yıl boyunca gerçekleştirilecek programlar dijital ortama aktarılarak www.siyertv.com internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.

"Ahlak Yılı" tanıtım programı ise 26 Eylül'de saat 21.00'de Siyer TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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