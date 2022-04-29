Siyatik ağrı nedir? Siyatik ağrısı neden olur? Siyatik ağrının tedavisi var mıdır? Doğal çözümler

Siyatik nedir?

Vücuttaki en uzun ve en kalın sinir olan siyatik ya da tıp terminolojisindeki adıyla nervus ischiadicus, belin son omurlarından çıkarak dizin hemen altında sonlanır. Farklı bir deyişle belin alt bölgesinde bulunan L4, L5, S1, S2 ve S3 sinir köklerinin birleşmesi ile meydana gelen siyatik sinir, kalçada yer alan ve coxa olarak tanımlanan leğen kemiğinin içindeki delikli bölgeden geçerek bacağın arka bölgesine uzanır. Diz ekleminde dallara ayrılıp ayağa kadar ulaşarak bu bölgede motor ve duyu fonksiyonlarını oluşturur. Siyatik, aslında sinirin sıkışmasına bağlı oluşan ağrıya verilen isimdir. Sıklıkla merak edilen "Siyatik ne demek?" sorusunun yanıtı bu şekilde verilebilir. Siyatik sinirin bel bölgesinde yer alan köklerinin sıkışması ya da gerilmesi, bacakta ağrı hissiyatına yol açar. Bazı durumlarda omur kayması, iltihap, tümör ve kist varlığı gibi sebepler de siyatik sinir ağrısına yol açabilir. Kalçaya doğru yayılan bel ağrısıyla başlayan siyatik ağrısı, sinir boyunca kasıktan bacağın arka kısmına ve buradan ayağa kadar yayılır. Şiddetli siyatik vakalarında bacak güçsüzleşir, diz ve bilek refleksleri azalır. Kişi bacağını ne kadar yukarı kaldırırsa ağrı o kadar şiddetlenir.

Siyatik ağrı neden olur?

Siyatik sinirinin geçtiği kemiklerin zarar görmesi,

Hamilelikte aşırı kilo alınması,

Doğum sırasında yanlış duruş ile şiddetli ıkınma,

Omurganın enfeksiyon kapması,

Vücuttaki trombosit hücrelerini dengesizleşmesi sonucu ortaya çıkan anı iç kanamaları,

Yiyeceklerden bulaşan bakterilerin vücutta çoğalıp ödem ve tümörler oluşturması da siyatik sinir ağrılarının ortaya çıkmasına sebep olur.

Siyatik ağrısının belirtileri neledir?

- Oturmada, yürümede zorlanma,

- Sebepsizce idrar kaçırma,

- Bacak bölgesinde ani uyuşma ve his kaybı,

- Hareket esnasında bel ve sırt bölgesinde şiddetli ağrılar,

- İlerlemiş siyatik ağrısı boyun ağrısına bile neden olur

Siyatik ağrının tedavisi var mıdır?

Siyatik belirtileri fark edilir edilmez hemen bir uzmana başvurulmalıdır. Aksi halde kişide ciddi kalıcı hasarlar meydana gelebilir. Uzman kontrolünde fizik ve ilaç tedavi yöntemi ile ağrılar dindirilir. Bu bölgenin güçlendirilmesi için B1 ve B12 vitaminleri enjekte edilir. Egzersizler ile devam eden tedavi kişinin bünyesine göre 6 ya da 12 hafta arası sürebilir.

Siyatik ağrısına iyi gelen doğal tedavi yöntemler

Nane yağı

Ağrı kesici ve iltihap önleyici etkisi sayesinde nane yağı, siyatik sinir ağrısını gidermede etkili olan en yaygın doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Nane yağını bir kişinin yardımıyla boyun bölgenizden bacaklarınıza kadar masaj yaparak sürünüz. Bu yağı ağrıyan bölgeye hafta da 2 defa uygulamakta fayda var.

Süt, bal ve sarımsak karışımı

Süt, bal ve sarımsağı karıştırarak elde edeceğiniz karışım da siyatik ağrısı için etkili olan bir diğer doğal tedavi yöntemdir. 2 bardak süt kaynarken içerisine bir diş ezilmiş sarımsak ve bir yemek kaşığı bal ekleyin. Bu karışımı ılık halde günde bir su bardağı kadar tüketiniz.

Siyatik ağrısı için hangi doktora gidilir?

Siyatik ağrıları bulunan kişilerin öncelikle bir ortopedi uzmanına muayene olması gerekir. Yapılan testler ve fiziki muayene sonrasında ise ortopedi uzmanı, hastayı beyin ve sinir cerrahisi, nöroloji ya da romatoloji bölümlerine yönlendirebilir.

Siyatik ağrısını azaltmak için doğal çözümler

Yeşil çay

Yeşil çay, harika özellikleriyle birçok rahatsızlık için çok uzun yıllardır kullanılmaktadır. Kimyasal önleyici ve iltihap önleyici özellikleri, yeşil çayı siyatik sinir iltihabını azaltmak için ideal bir çözüm haline getirir.

Mürver çayı

Mürver kabuğu, aynı zamanda aspirinin bir parçası olan aktif bir bileşen olan salisin açısından zengindir. Bu nedenle tüketimi, siyatik ve buna benzer diğer ağrı türlerini yatıştırmak için mükemmeldir. Bir mürver çayı hazırlayarak ağrı azalana kadar en az sekiz saatte bir içebilirsiniz.

Zerdeçal

Yemeklere zerdeçal eklemek, siyatik ağrısını hafifletmek için iyi bir alternatiftir. Sarı rengi çok karakteristik olan ve birçok yemeğin hazırlanmasında kullanılabilen bir baharattır. Bu baharat, siyatik ağrısını yatıştırmak için doğal tedavilerin bir parçası olan güçlü bir iltihap önleyici kurkumin içerir.



Zencefil yağı

Etkilenen bölgeye biraz zencefil esansiyel yağı uygulamak, siyatik sinir ağrısını azaltmaya yardımcı olan sakinleştirici bir etki yaratır. Zencefilin içeriğinde bulunan gingerol, iltihap önleyici etkileri nedeniyle tavsiye edilen aktif maddelerden biridir.

Karahindiba

Karahindiba çayı içmek, karaciğer dostu ve iltihap önleyici özelliklere sahip olduğu için siyatik ağrısını azaltmaya da yardımcı olur. Hazırlanması diğer çaylara benzer ve günde bir kez alınabilir. Aşırı tüketilmesi mide ağrılarına neden olabilir.