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Siyaset

Siyasileri buluşturan açılış

Bilecik’te bir iş yeri açılışı siyasileri bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:37:00 -
Siyasileri buluşturan açılış

Bilecik’te bir iş yeri açılışı siyasileri bir araya geldi.


İstasyon Mahallesinde köfteci arabasında 20 yıldır hizmet veren ve uzun süredir kapalı olan ’Köfteci Hasan Amca’ olarak bilinen Hasan Kapukaya aynı mahallede artık yeni işyerinde hizmet vermeye başladı. 20 yıldır bu mesleği yapan Hasan Kapukaya ilk gününde AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, il ve belediye meclis üyeleri ve bir çok siyasetçi yalnız bırakmadı.

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