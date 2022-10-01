Siyasilerden PKK’nın sözcülüğüne soyunan Kılıçdaroğlu’na tepki

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan: “Özellikle Kılıçdaroğlu ve bazı isimler sürekli HDP/PKK yanlısı davranışlar sergiliyor. Bu göz kırpmanın geçen seçimlerde kendilerine verilen oyun bir karşılığıdır. HDP ve PKK’ya sempati ve sevgi ile davranan bir parti liderinin bugün bunu yapması da abes kaçmaz.” AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: “PKK’nın siyasi ayağı HDP’ye yaranmak için her türlü terör yarenliği yapan zihniyet şimdi de PKK’nın sözcülüğünü de üstlenerek onların demeçlerini Türkiye gündemine taşımaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu devletin verdiği haberi değil PKK’nın dediğini dikkate almaktadır. Mevzu teröristin kimliği değil CHP raporunu kamuoyu önünden kaçırmak için yapılan manevradır.” TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç: “Kılıçdaroğlu; HDP ve PKK’lılar ile ilgili hezeyanlarına bir yenisini daha ekledi. Demirtaş’a madalya siparişi veren, masum gazeteci olarak savundukları kişinin terörist olduğu ortaya çıkan Kılıçdaroğlu, şimdi de Adli Tıp Kurumu Kapılarında Terörist DNA’sı arar hale gelmiştir. ‘Denize düşen yılana sarılır’ atasözü, Kılıçdaroğlu ve CHP’nin içinde bulunduğu siyasi iflasın bir aynasıdır.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: “Mızrak çuvala sığmıyor. Sadece teröristleri gazeteci diye aklayan raporları değil, sayısız örnekten sonra şu artık çok nettir: CHP terör örgütlerini desteklemektedir ve Kılıçdaroğlu CHP’yi maalesef bir milli güvenlik sorununa dönüştürmüştür.”