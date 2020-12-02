Siyasilerden İmamoğlu'na suikast tepkisi

Dün akşam saatlerinde 'DEAŞ, Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleyecek' başlığı ile yayınlanan haberler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile yalanlandı.

Yalancı medya, EGM'nin açıklamasını görmezden geldi

Karanlık Oda, 'İmamoğlu’na suikast girişiminde bulunmak için görevlendirilen IŞİD militanları son anda yakalandı' dedi. İmamoğlu'na yakın diğer medya grupları da haberi yaymak için adeta birbiri ile yarıştı. Devreye giren Emniyet Genel Müdürlüğü ise sosyal medyada hızla yayılan yalan habere ilişkin bir açıklama yaptı. EGM tarafından yapılan açıklamada, "Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir." denildi. Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceği yalanını ortaya atan medya grupları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasını görmezden geldi.

'Tecavüz skandalını örtme çabası'

Art arda açıklamalarda bulunan birçok siyasetçi, dün akşam yaşananları, 'CHP'nin gündem değiştirme çabası' olarak yorumladı. Yalan habere ilişkin siyasiler tarafından yapılan açıklamalardan bazıları şöyle:

Mahir Ünal: Kendi içinizde yaşanan tecavüz skandalını perdelemek ve gündemi değiştirmek maksadıyla yapmak istediğinizi görüyoruz. Suikast yalanı ile bu işten kurtulamayacaksınız. Ajansınızın kurguladığı algı operasyonu tutmayacak. CHP'yi Yalan Kurgu Merkezi haline getiren ekip şaşırtmadı.

Alpay Özalan: Muhalif medyanın hali. Emniyet, 'ne suikast var ne de suikast girişimi var' açıklaması yaptı. Söyleşileri gibi suikastleri de hayali.

Öznur Çalık: Tecavüz skandallarıyla çalkalanan CHP, bu skandalları örtbas etmek adına suikast yalanına sarılmış. Ahlaksızlıklarınızla çukurun dibini boyladınız artık. Her geçen gün ayrı bir pisliginiz ortaya saçılıyor. Bütün çabanız, tüm Türkiye'yi kendi pisliğinize çekmek üzerine.

Mehmet Tevfik Göksu: Günlerdir kendi içlerinde yaşanan taciz ve tecavüz skandallarını kapatmak ve gündemi farklı bir yöne çekmek için Ajans yine iş başında. Yalanın Kurgu Merkezi haline gelen CHP, bu suikast yalanı ile kapatmaya, saklamaya çalıştığı gündeminden böyle kurtulamayacak.

Bayram Şenocak: PKK sempatizanlarına verilen kadrolar, ihaleler, yolsuzluklar, gayri milli dış politika, ordumuza atılan ahlaksız ithamlar ve taciz tecavüz skandallarıyla iyice köşeye sıkışan CHP suikast yalanı ile gündem değiştirme peşinde. Bilsinler ki yalanları olanları asla temizleyemeyecek.

Selman Özboyacı: Gün yüzüne çıkan CHP İstanbul teşkilatının rezilliklerinin üzerini örtmek için her türlü senaryoyu yazıyorsunuz. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün açıklaması üzerine senaristleriniz yine sus pus oldu. Suikast yalanı güzel hikaye ancak biraz daha üzerinde çalışmanızda fayda var.