Siyasi partilerle görüştü mü? Haluk Levent'ten vekillik cevabı

Şarkıcı Haluk Levent, birçok siyasi parti yetkilileriyle "Uyuşmayalım" projesinden dolayı görüştüğünü belirterek, son günlerde gündeme gelen milletvekili olacağı iddialarına da cevap verdi.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent hakkında çıkan adaylık iddialarına yanıt verdi.

Yaptığı sosyal yardımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Haluk Levent hakkındaki milletvekilliği iddialarına açıklık getirdi.

Levent, Twitter hesabından “Hakkımda 'aday olacak' gibi haberler çıkmaya başladı. Uyuşmayalım projesinden dolayı birçok siyasi parti yetkilileri ile görüşmüştük. 'Birlikte çalışalım' gibi teklifler de geldi” dedi.

Levent sözlerine “Bunun milletvekilliği teklifi gibi anlaşılması doğal. Sağ olsunlar. Yani adaylık filan yok canlarım” diyerek devam etti.