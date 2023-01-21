  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hakan Ural taşı gediğine koydu: Bunlar Erdoğan’ın kurduğu…

İngiltere'den skandal Türkiye uyarısı: İki şehre dikkat edin

Devlet Bahçeli'den İsveç'in rezil tavrına tepki: Sabır taşı çatladı!

F-35 mi yoksa Milli Muharip Uçak mı? Çok daha üstün yeteneklere sahip olacak

Tarım Kredi Marketleri'nde yeni indirim! 31 Ocak’a kadar sürecek: Siyah çay, beyaz peynir, tuvalet kağıdı...

Türk hackerden İsveç'e uyarı: Kur'an-ı Kerim'i yaktırırsanız devlet kurumlarınızı çökertiriz!

Türk isimden ses getirecek proje! Öyle bir şey geliştiriyor ki: Saldırıları önceden tespit edecek

Bayraktar Kızılelma'ya rakip olmak için harekete geçtiler! İki ülke resmen birleşti

Türkiye'nin vetosu İsveç'te son dakika ile duyuruldu! 'Türkiye izin vermiyor'

Erdoğan'ın Miçotakis'e uyarısı Yunan basınını salladı! 'Tayfun füzesiyle meydan okudu: Çılgın Türkler yürür'
Medya Siyasi partilerle görüştü mü? Haluk Levent'ten vekillik cevabı
Medya

Siyasi partilerle görüştü mü? Haluk Levent'ten vekillik cevabı

Şarkıcı Haluk Levent, hakkında çıkan milletvekili iddialarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Adaylık filan yok" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 18:50:00 -
Siyasi partilerle görüştü mü? Haluk Levent'ten vekillik cevabı

Şarkıcı Haluk Levent, birçok siyasi parti yetkilileriyle "Uyuşmayalım" projesinden dolayı görüştüğünü belirterek, son günlerde gündeme gelen milletvekili olacağı iddialarına da cevap verdi.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent hakkında çıkan adaylık iddialarına yanıt verdi.

Yaptığı sosyal yardımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Haluk Levent hakkındaki milletvekilliği iddialarına açıklık getirdi.

Levent, Twitter hesabından “Hakkımda 'aday olacak' gibi haberler çıkmaya başladı. Uyuşmayalım projesinden dolayı birçok siyasi parti yetkilileri ile görüşmüştük. 'Birlikte çalışalım' gibi teklifler de geldi” dedi.

Levent sözlerine “Bunun milletvekilliği teklifi gibi anlaşılması doğal. Sağ olsunlar. Yani adaylık filan yok canlarım” diyerek devam etti.

Haluk Levent'ten Elon Musk'a: Bak Elon, papaz olacağız seninle bu gidişle
Haluk Levent'ten Elon Musk'a: Bak Elon, papaz olacağız seninle bu gidişle

Medya

Haluk Levent'ten Elon Musk'a: Bak Elon, papaz olacağız seninle bu gidişle

CHP ve İYİ Parti'nin Haluk Levent projesi elinde patladı!
CHP ve İYİ Parti'nin Haluk Levent projesi elinde patladı!

Gündem

CHP ve İYİ Parti'nin Haluk Levent projesi elinde patladı!

İYİ Parti ve CHP arasında Haluk Levent kavgası! Adaylık teklifi ortalığı karıştırdı
İYİ Parti ve CHP arasında Haluk Levent kavgası! Adaylık teklifi ortalığı karıştırdı

Gündem

İYİ Parti ve CHP arasında Haluk Levent kavgası! Adaylık teklifi ortalığı karıştırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23