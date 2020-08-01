Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine işaret ederek "Türkiye olarak geçmişten bu yana sağlıkta yapılan yatırımlar, sağlık personelimizin güçlü altyapısı, iyi yetişmiş insan kaynağımız ve vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyetler, bu süreçte diğer ülkelere kıyasla başarılı bir şekilde ilerlememize katkı sağladı." dedi.

AK Parti'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı, CHP ve MHP heyetleriyle görüşmenin ardından HÜDA-PAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, DP, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Videokonferans görüşmelerinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Nihan Turna Sakaltaş ile Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Hasan Murat Öz hazır bulundu.

İYİ Parti adına Siyaset Akademisi Başkanı Aydın Adnan Sezgin, Genel İdare Kurulu Üyesi, Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve Genç Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Orhun Bilenler'den oluşan heyet ile bayramlaşma görüşmesi gerçekleştirildi.

Sezgin, bayram dileklerini ilettikten sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti ailesinin bayramını kutladığını ve selamlarını ilettiğini söyledi.

İYİ Parti ailesinin Kurban Bayramını tebrik eden Sarıeroğlu, şunları belirtti:

"Genel Başkan Meral Akşener nezdinde tüm parti mensuplarınızın bayramını kutluyoruz. İnşallah en kısa zamanda salgın koşulları biter, ülkemiz ve dünya eski normal günlerine kavuşur. Bizler de geleneksel hale gelen, siyasette her ne kadar gerilimler, zorlu süreçler olsa da onları bir kenara koyup birlik, beraberlik vurgusu yaptığımız geleneksel bayramlaşmalarımızı yüz yüze yapmayı başarabiliriz. Çok önemli günlerden geçiyoruz, tüm dünya bir sınav veriyor.

Türkiye olarak geçmişten bu yana sağlıkta yapılan yatırımlar, sağlık personelimizin güçlü altyapısı, iyi yetişmiş insan kaynağımız ve vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyetler, bu süreçte diğer ülkelere kıyasla başarılı bir şekilde ilerlememize katkı sağladı. En kısa zamanda hem Türkiye hem de tüm dünyanın bu hastalıktan kurtulmasını temenni ediyoruz."

Bayramda çalışan tüm emekçilere teşekkür edip vatan, millet ve bayrak için sınırlarda nöbet tutan Mehmetçiklere selam gönderen Sarıeroğlu, "Vatanımız, bayrağımız için canlarının feda eden şehitlerimizi bayram vesilesiyle rahmetle yad ediyoruz, ailelerine sabırlar diliyoruz. Pandemi sürecinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Tedavisi devam edenlere de Rabb'imden şifa diliyorum." şeklinde konuştu.

- Diğer partilerle bayramlaşma

AK Parti heyeti, HÜDA-PAR adına Genel Sekreteri Şehzade Demir ve Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir, Saadet Partisi adına Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ile Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Büyük Birlik Partisi adına Genel Sekreter Üzeyir Tunç, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Dilek Keskin ve MKYK Üyesi Mahmut Burkankulu ile bayramlaştı.

Demokratik Sol Parti adına genel başkan yardımcıları Onur İste ve Hasan Erçelebi ile Parti Meclis Üyesi Tuğçe Tekçe, Demokrat Parti adına genel başkan yardımcıları Muhammet Kelleci ile Nuran Talu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Kiper Ulusoy, Vatan Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, Kadın Kolları Genel Yönetim Kurulu Üyesi Şule Uncu ve Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Güven, Anavatan Partisi adına genel başkan yardımcıları Semih Narlı ve Cemil Akbulut ile Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Durum ve Yeniden Refah Partisi adına genel başkan yardımcıları Doğan Bekin, Ali Yüksel ile Abdülkadir Yılmaz'dan oluşan heyetlerle ile bayramlaşma görüşmesi gerçekleştirildi.



