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Siyasi parti binalarına saldıracaklardı! Bombalı teröristler enselendi

İstanbul’daki siyasi parti binalarına bombalı saldırı hazırlığı yapan bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına mensup 6 şüpheli yakalandı.

18 Ekim 2019 Cuma 10:23
Siyasi parti binalarına saldıracaklardı! Bombalı teröristler enselendi

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik kolları DGH üyelerinin bazı siyasi parti binaları ile marketlere yönelik silahlı ve bombalı saldırı ile molotoflu eylemler yapma hazırlığında olduğunu belirleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında bu sabaha karşı pek çok adrese eş zamanlı olarak baskın yapan terör polisi, DGH üyesi 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 av tüfeği, 1 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ve eylem içerikli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Yakalanan 6 şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

PKK üyelerinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 10:23
  1. PKK/KCK
  2. PKK
  3. Terörle Mücadele Şubesi

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  • Karasakal vedatKarasakal vedat8 dk önce
    Bunlara en agir ceza verilmeli alcaklar,

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