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Siyaset Siyasi ikiyüzlülükte tarih yazdı! Hangisi gerçek Ali Babacan?
Siyaset

Siyasi ikiyüzlülükte tarih yazdı! Hangisi gerçek Ali Babacan?

Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde, Gezi kalkışmasına ilişkin, "ABD’de polisin, elinde sopalar ve molotofkokteylleriyle, çevreye zarar vererek Beyaz Saray’a yürüyen eylemcilere sadece oturup seyrederek cevap vereceğini sanmıyorum." yorumunu yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Osman Kavala kararından sonra siyasi ikiyüzlülüğünün altını çizdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 02:20:00 -
Siyasi ikiyüzlülükte tarih yazdı! Hangisi gerçek Ali Babacan?

 Yeniakit.com.tr 

Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması sonrasında, Gezi destekçileri bir bir sahneye çıkarak iktidarı hedef aldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Gezi Parkı davasındaki yargı kararı üzerinden tehditler savurdu:Herkes aklını başına alsın. 

Babacan, Gezi olaylarının yaşandığı dönemde, Başbakan Yardımcısı iken, "ABD’de polisin, elinde sopalar ve molotofkokteylleriyle, çevreye zarar vererek Beyaz Saray’a yürüyen eylemcilere sadece oturup seyrederek cevap vereceğini sanmıyorum." demişti.

Hırsı gözünü kör etti!

Siyasi çıkarları uğruna tüm değerlerini ayaklar altına alan Babacan, Osman Kavala ve diğer yargılananlar hakkındaki karardan sonra ise, söylem değiştirdi.

Babacan, şunları söyledi:

Hukukun alnına kapkara bir leke sürüldü. O lekeyi biz temizleyeceğiz. Adaletsizlik yaparak, hukuksuzluk yaparak devlet yönetilmez. Herkes aklını başına alsın.

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