Siyasi ikiyüzlülüğün bu kadarı... Ali Babacan'dan sonra ve Ahmet Davutoğlu'nun imzası da ifşa oldu!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun 'siyasi iki yüzlülüğü'nün belgelerini yayınladı. İşte Selvi'nin yazısından çarpıcı bazı bölümler...

2018 seçimlerinde muhalefet eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ortak aday yapmak istemişti. Amaç, Abdullah Gül’ü kullanarak Erdoğan’ı tasfiye etmekti. O dönemde AK Parti milletvekili olan Ali Babacan ise o kumpasın tam göbeğinde yer aldığını açıkladı. Bunun tek bir adı vardır. O da siyasi iki yüzlülüktür.

Temiz siyaset diyen Babacan kirli siyasetin tam göbeğinde

Her ağzını açtığında siyasi etikten, ahlaktan, erdemli siyasetten söz eden Ali Babacan o zamanlar AK Parti milletvekiliydi. AK Parti milletvekili olarak, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına muhalefetin Abdullah Gül’ü ortak aday olarak çıkarma projesinin “tam göbeği”nde yer almış. Temiz siyaset adına yeni bir parti kurup, yeni bir siyasi hareket başlatan Ali Babacan meğerse kirli siyasetin “tam göbeği”ndeymiş.

O zaman neden AK Parti'den istifa etmedin?

Şimdi bu Ali Babacan çıkıp bize siyasi ahlak dersi verecek. Ali Babacan o zaman tam anlamıyla siyasi ahlaksızlık yapmış. Madem Erdoğan’ı tasfiye etmek için, muhalefetin Abdullah Gül’ü ortak adayı çıkarma projesinin tam göbeğinde yer alıyorsun, ben siyasi ikiyüzlülük yapamam dersin, AK Parti’den istifa edersin. O zaman kimsenin sana söyleyeceği bir şey olmaz.

Ali Babacan'ın imzası...

Bugün siyasi etik denilince mangalda kül bırakmayan Ali Babacan ne yapıyor? Bir yandan Abdullah Gül adına temasları yürütüyor, diğer yandan AK Parti Ankara Milletvekili sıfatıyla Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren teklifin altına imzayı atıyor. Abdullah Gül’ü Erdoğan’a karşı ortak aday yapamayan Ali Babacan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı için Erdoğan’ı teklif ediyor. Sayın Babacan, siyasi tutarlılık adına bunu nasıl izah edeceksiniz?

Erdoğan'a hakarette yarışıyorlar

Erdoğan’a en ağır hakaretleri Kılıçdaroğlu yapıyor. Kemal Bey o konuda rasyonaliteyi iyice kaybetti. Erdoğan’a hakarette Kılıçdaroğlu ile yarışan iki isim daha var. Biri Ali Babacan, diğeri Ahmet Davutoğlu. Her iki isim de Erdoğan sayesinde başbakan, AK Parti genel başkanı, başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı olmuşlar. Bugün siyasette bir varlık gösterebiliyorlarsa, Erdoğan onları bu görevlere getirdiği içindir.

Erdoğan sayesinde hayal bile edemeyeceğin makamlara gel, sonra siyasi velinimetine dön hakaret et...

Davutoğlu'nun Erdoğan imzası...

Bugün hakaret ettiği Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adaylığına teklif edenlerden birisi de o dönem AK Parti Konya Milletvekili olan Ahmet Davutoğlu.

Anayasa değişikliği altındaki Babacan ve Davutoğlu imzaları

Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu, en büyük muhalefetlerini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerine kuruyorlar.

İyi de Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ilgili kanun teklifinin altına imza atmışlardı.

Anayasa değişikliği teklifini imzala. Meclis’teki oylamalarda evet oyu kullan. Sonra çık bu sistem kötü de. O zaman aklınız neredeydi?