Siyasette seviye yerlerde! BTP'li Baş'tan ahlaksız ifadeler

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Babasının miras bıraktığı koltuğa oturmaktan başka hayatta hiçbir başarısı olmayan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, siyasette seviyeyi yerlere indirdi.

BTP'li Baş, Habertürk canlı yayınında konuştu.

"Seçim ikinci tura kalırsa kimi destekleyeceksiniz?" sorusuna cevap veren Baş, ahlaktan yoksun olduğunu ispatlayarak, şöyle karşılık verdi:

Hani sosyal medyada diyorlar ya, 'tuvalet terliği olsa ona basarım.' Erdoğan'ın karşısında kim varsa onu destekleriz. Kemal Bey kim varsa denecek birisi değil. İkinci tura sayın Kılıçdaroğlu kalırsa onu destekleriz, Sayın İnce kalırsa onu destekleriz, sayın Oğan kalırsa onu destekleriz.

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