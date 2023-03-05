Siyasette seviye bu kadar düştü...

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Gazeteci Kemal Öztürk, HaberTürk’te katıldığı canlı yayında, Türk muhalefetinin seviyesizliğini eleştirdi.

Öztürk’ün açıklamaları şu şekilde:

Sayın Muharrem İnce ile birlikte kurulan bir ittifak daha vardı hatırladığımız. Dün Ümit Özdağ dedi ki, ‘Bana WhatsApp’tan mesaj attı, ittifaktan çıktığını söyledi Muharrem İnce.’ Ciddiyete bakar mısınız. Bir ülkede, Cumhurbaşkanlığına adaylık için kurulmuş bir ittifakın WhatsApp gruplarına bozuluyor. Ciddiyete bakın.

Dün bizim kanalımızda çok tarihi bir şey yaşandı. Sayın Ersan Şen’in reklam arasında sayın Akşener’den telefon alıp ciddiyseniz görüşelim, cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi. O da ciddi.

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Şimdi bu siyasi tarihte hep hatırlanacak bir görüntüdür. Sayın Ersan Şen’in, birlikte programlara katıldık, Türkiye’nin tanıdığı bir isim. Ama diyorum ki, şimdi bunu reklam arasında, böyle mi olması gerekiyor?

Sayın Ersan Şen’in yaptığı açıklamalar, “Bir cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesini ciddiyseniz konuşalım” şeklinde…

Ersan Şen uygun olabilir ama burada böyle mi olması lazımdı? Burada bir gariplik oluştu, bu da paniğe geçti. Vatandaşların tepkisinden de belli.

Muhalefette bir panik havası var ve bu panik havası yanlış şeyler yaptırıyor.

Muhalefetin çok ciddi bir güven kaybı var. Muhalefet seçmeninden aldığım feedback budur. Büyük bir hayal kırıklığı.