Siyasete giren İnşaat Mühendisleri Odası'na tepki: Otur işine bak! Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, gündemi deprem olan bir şehirde, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin siyaset yapıp laiklik mesajları vermesini eleştirdi.

yeniakit.com.tr Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin resmi internet sitesinde yayınladığı siyasi mesaja tepki gösterdi. Gündemi deprem olan bir şehirde, İnşaat Mühendisleri Odası’nın siyaset yapmasını sert bir dille eleştiren Karahasanoğlu, söz konusu odaya işini yapması çağrısında bulundu. Karahasanoğlu Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde konuştu. İnşaat Mühendisler Odası siyasete girdi Gündemi deprem olan bir şehirde İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, işini yapacağına siyasete girdi. Resmi internet sitesinden, “Ne darbe, ne dikta; yaşasın bağımsız, demokratik, laik Türkiye” mesajı paylaşıldı. “Otur işine bak” Karahasanoğlu, söz konusu ifadeyi eleştirerek şunları söyledi:

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