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Medya "Siyasete girecek" denilmişti! Hakan Fidan'la ilgili bomba iddia
Medya

"Siyasete girecek" denilmişti! Hakan Fidan'la ilgili bomba iddia

Yeniakit Publisher
2023-03-30 11:24:00 -
"Siyasete girecek" denilmişti! Hakan Fidan'la ilgili bomba iddia

MİT Başkanı Hakan Fidan'ın siyasete gireceğine dair iddialarla ilgili gündemde yeni bilgiler yer alıyor. TurkTime yazarı Talat Atilla, bugünkü "MİT Müsteşarı yerinde kalabilir" başlıklı yazısında, Fidan'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından siyasete girmesinin istenmediğini öne sürdü.

MİT Başkanı Hakan Fidan'ın siyasete gireceğine dair iddialarla ilgili gündemde yeni bilgiler yer alıyor.

Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde AK Parti'den milletvekili olmak için MİT Başkanlığı'ndan istifa eden Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından MİT'in başında kalması için ikna edilmişti.

14 Mayıs seçimlerinde milletvekili listelerinin hazırlandığı bugünlerde Fidan'ın yine siyasete gireceğine dair söylentiler gündeme gelmişti.

TurkTime yazarı Talat Atilla, bugünkü "MİT Müsteşarı yerinde kalabilir" başlıklı yazısında, Fidan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından siyasete girmesinin istenmediğini öne sürdü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Atilla'nın yazısı şu şekilde:

"MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ikinci siyaset denemesi de Erdoğan tarafından bloke edilebilir.

Erdoğan'dan ilk seferinde izin al(a)madığı için geriye dönmek zorunda kalan Fidan'ın bu seçimlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Bakan olma isteği Ankara'da sıkça seslendiriyordu.

Tayyip Beyin, Hakan Fidan'ın isteğine bu sefer sıcak baktığı kulislerde konuşuluyordu ama Fidan'ın yerine tam anlamıyla güvenebileceği bir ismi bulamadığı için, Hakan Fidan'ı aynı görevde tutabileceği ihtimali giderek ağırlık kazanıyor.

En azından bugün itibariyle!"

 

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Yorumlar

Kudüsbizim

İstihbarat hasas mevzu. İşi ehline emanet etmek gerek. İşin ehli de belli. Lafı uzatmayalım, herkes ne demek istediği anlamıştır sanırım.

fetösavar

ulan ne var şu mv.de... mit müsteşarlığı on değil, yüz milletvekilliği eder....
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