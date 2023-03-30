"Siyasete girecek" denilmişti! Hakan Fidan'la ilgili bomba iddia

MİT Başkanı Hakan Fidan'ın siyasete gireceğine dair iddialarla ilgili gündemde yeni bilgiler yer alıyor.

Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde AK Parti'den milletvekili olmak için MİT Başkanlığı'ndan istifa eden Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından MİT'in başında kalması için ikna edilmişti.

14 Mayıs seçimlerinde milletvekili listelerinin hazırlandığı bugünlerde Fidan'ın yine siyasete gireceğine dair söylentiler gündeme gelmişti.

TurkTime yazarı Talat Atilla, bugünkü "MİT Müsteşarı yerinde kalabilir" başlıklı yazısında, Fidan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından siyasete girmesinin istenmediğini öne sürdü.

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Atilla'nın yazısı şu şekilde:

"MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ikinci siyaset denemesi de Erdoğan tarafından bloke edilebilir.

Erdoğan'dan ilk seferinde izin al(a)madığı için geriye dönmek zorunda kalan Fidan'ın bu seçimlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Bakan olma isteği Ankara'da sıkça seslendiriyordu.

Tayyip Beyin, Hakan Fidan'ın isteğine bu sefer sıcak baktığı kulislerde konuşuluyordu ama Fidan'ın yerine tam anlamıyla güvenebileceği bir ismi bulamadığı için, Hakan Fidan'ı aynı görevde tutabileceği ihtimali giderek ağırlık kazanıyor.

En azından bugün itibariyle!"