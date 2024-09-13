Siyasete ayar vermeye çalışıyordu! Mansur Yavaş’a fena kapak!

Ankara’da trafik felç olmuşken, yağan her yağmurda Ankara’yı sel basarken, Ankaralılar gelmeyen belediye otobüslerinden dolayı duraklarda kök salarken, parlamenter sisteme ilişkin “bizim olmazsa olmazımız olmalı” diye ülke siyasetine yönelik açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş’a AK Partili isimden çok fena kapak geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, sanki Ankara’nın sorunlarını halletmiş gibi genel siyasete dizayn vermeye kalkışan Mansur Yavaş’a sosyal medyadan; “Ankara’da, Belediye’nin asli görevleri olan trafik, toplu ulaşım, alt yapı ve turizmde tarihin en kötü dönemi yaşanıyor. Bir kişi bile itiraz edemez, tüm Ankara şahit buna. Ankara’da asli hizmetler yönetilemiyor. Ama Belediye Başkanının farklı öncelikleri var. Yazık!” ifadeleriyle ağzının payını verdi.