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Gündem Siyasete ayar vermeye çalışıyordu! Mansur Yavaş’a fena kapak!
Gündem

Siyasete ayar vermeye çalışıyordu! Mansur Yavaş’a fena kapak!

Yeniakit Publisher
2024-09-13 11:34:00 -
Siyasete ayar vermeye çalışıyordu! Mansur Yavaş’a fena kapak!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Mansur Yavaş’ın siyasete ayar vermeye çalışmasına tepki gösterdi.

Ankara’da trafik felç olmuşken, yağan her yağmurda Ankara’yı sel basarken, Ankaralılar gelmeyen belediye otobüslerinden dolayı duraklarda kök salarken, parlamenter sisteme ilişkin “bizim olmazsa olmazımız olmalı” diye ülke siyasetine yönelik açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş’a AK Partili isimden çok fena kapak geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, sanki Ankara’nın sorunlarını halletmiş gibi genel siyasete dizayn vermeye kalkışan Mansur Yavaş’a sosyal medyadan; “Ankara’da, Belediye’nin asli görevleri olan trafik, toplu ulaşım, alt yapı ve turizmde tarihin en kötü dönemi yaşanıyor. Bir kişi bile itiraz edemez, tüm Ankara şahit buna. Ankara’da asli hizmetler yönetilemiyor. Ama Belediye Başkanının farklı öncelikleri var. Yazık!” ifadeleriyle ağzının payını verdi.

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Yorumlar

Chp kalsa ülke bin yıl geri gider

Bırak parlamenter sisteme geri dönmeyi belediyeler dahi valilere devrolunup hızlı kalıcı eşit hizmetin yolu açılmalı.

Okur

Ekrem bey verir azının payını.
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