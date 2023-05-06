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Siyaset Siyasete alet etmedikleri bir orası kalmıştı! Saadet Partililerden Mescid-i Aksa önünde Kılıçdaroğlu reklamı
Siyaset

Siyasete alet etmedikleri bir orası kalmıştı! Saadet Partililerden Mescid-i Aksa önünde Kılıçdaroğlu reklamı

Yeniakit Publisher
2023-05-06 22:28:00 -
Siyasete alet etmedikleri bir orası kalmıştı! Saadet Partililerden Mescid-i Aksa önünde Kılıçdaroğlu reklamı

Mescid-i Aksa’da bulunan Saadet Partili bir grup, Kubbet’üs Sahra’nın önünde Kılıçdaroğlu’nun seçim pozu olan ‘kalp işareti’ ile fotoğraf çekti.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapacağı tarihi seçime hazırlanırken, 6'lı masanın muhazakarı Saadet Partililer tepki çeken eylemlerini her geçen gün bir adım daha öteye taşıyor.

Önceki gün, Saadet Partili kadınların başörtüsü serbestisinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Kılıçdaroğlu için oy topladıkları anlara ait görüntüler görenleri üzerken, bugün de bir grup Saadet Partili Mescid-i Aksa'yı siyasete alet etti.

Saadet Partili grup, Kubbet’üs Sahra’nın önünde Kılıçdaroğlu’nun seçim pozu olan ‘kalp işareti’ ile fotoğraf çekti.

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafa, tepki yorumları yapıldı.

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