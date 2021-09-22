'Siyaset düzelmeden hiçbir şey düzelmez!'

Mustafa Şaşmaztürk Ankara

Partisinin 26 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek Büyük Kurultayı öncesinde, Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül yaptığı açıklamada, “Ülkemizin en önemli meselesi, siyasetin düzelmesidir. Siyaset düzelmeden, ne demokrasi düzelir ne ekonomi düzelir. Hiçbir şey düzelmez” dedi. “Parti içi demokrasi olmadan da, siyaset düzelmez” diyen Sarıgül şöyle devam etti: “Parti içi demokrasinin ilk adımı, genel başkanı üyelere seçtirmektir. Biz, bunu tüzüğümüze 9 ay önce koyduk. Diğer partiler de eninde sonunda, bizimle aynı noktaya gelecekler. Böylece, siyasete adalet gelecek, siyasetçiye güven artacak, ülkem kazanacak! 19 Eylül’de üyelerimiz, kendi il merkezlerinde oylarını kullandılar. Ben de aday oldum, benim de bir oyum vardı. Üyelerimiz, genel başkanlığa, benim aday olmam yönünde bir irade ortaya koydular. 26 Eylül’de yapacağımız kurultayda, üyelerimizin eğilimlerine uyarak, genel başkanlığa aday olacağım. Biz, üyelerimizi söz sahibi yaparak, diğer partilerle aramızdaki ilk farkı, ortaya koymuş olduk. Bu fark, 26 Eylül’deki kurultayda daha da belirgin hale gelecek. Seçimlere girme hakkı kazanacağımız, değişim ve çare kurultayımızda pek çok sorunuza cevap bulacaksınız. TDP neden kuruldu? Neyi değiştirecek? Diğer partilerden farkı ne? Nasıl bir Türkiye istiyoruz? Bunun için ne yapacağız? Bunları ortaya koyacağız. İşsizlik ve yoksulluktan kurtulmak için, demokrasi ve adalet için, değişim ve çare çağrısı yapacağız” şeklinde konuştu.