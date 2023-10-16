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Ekonomi Siyahta Almanya, yeşilde Irak lider
Ekonomi

Siyahta Almanya, yeşilde Irak lider

Yeniakit Publisher
2023-10-16 15:50:00 - 2023-10-16 15:50:48
Siyahta Almanya, yeşilde Irak lider

Türkiye’nin sofralık zeytin ihracatı 184 milyon 510 bin dolar oldu. Sofralık zeytin ihracatı 100 bin tonu aşarken ihracatta ulaşılan ülke sayısı artıyor.

Türk zeytincilik sektörü; 735 bin tonluk rekolteyle dünya birincisi olarak girdiği 2022/23 sezonunda sofralık zeytinde 184 milyon 510 bin dolarlık ihracat performansı ortaya koydu. Türkiye, 2021/22 sezonunda 172 milyon 531 bin dolarlık sofralık zeytin ihraç etmişti. Sofralık zeytin ihracatından elde edilen döviz miktarı yüzde 7 gelişim gösterdi. 

Ulaşılan ülke sayısı artıyor

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; siyah zeytin ihracatı 75 bin 295 ton karşılığı 137 milyon 705 bin dolar olurken, yeşil zeytin ihracatı 25 bin 76 ton karşılığı 46 milyon 805 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin sofralık zeytin ihraç ettiği ülke sayısı 117 oldu. Türkiye’nin zeytincilik sektörüne son 20 yılda yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladığını aktaran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, 2022/23 sezonundaki sofralık zeytin ihracatında elde edilen 184 milyon 510 bin dolarlık tutarın Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayıtlarda yerini aldığını dile getirdi.

Döviz bazında artış

 “Sofralık zeytin ihracatımızın yüzde 90’dan fazla ambalajlı olarak yapılıyor” diyen Başkan Er, “Birim fiyatımız geçen sezona göre döviz bazında yüzde 17 artış gösterdi. Önümüzdeki yıllarda daha katma değerli ürün ihraç etme çabası içinde olacağız. Dökme ve varilli zeytinyağı ve prina ihracatına sezon ortasında getirilen yasaklamaya rağmen son 1 yıllık dönemde 948 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştık. Yasaklar olmasaydı sektörün 1 milyar dolarlık hedefini aşacaktık” şeklinde konuştu.

Siyah zeytinde Almanya, yeşil zeytinde Irak ihracat lideri 

 Türkiye’nin sofralık siyah zeytin ihracatında Almanya 33,4 milyon dolarlık tutarla lider ülke olurken, geleneksel ihraç pazarlarımızdan Romanya’ya 24,3 milyon dolarlık siyah zeytin ihraç edildi. Irak, Türkiye’den 23,4 milyon dolarlık siyah zeytin talebiyle üçüncü ülke olurken, Bulgaristan’a 9,6 milyon dolarlık, ABD’ye 7,8 milyon dolarlık siyah zeytin ihraç edildi. Yeşil zeytin ihracatında Irak 9,1 milyon dolarlık ihracatla zirvede yer alırken, Almanya 8,7 milyon dolarlık taleple zirve ortağı oldu. ABD’ye 3,2 milyon dolarlık yeşil zeytin ihraç edilirken, İsrail 2,4 milyon dolar ve Romanya 2,1 milyon dolarlık yeşil zeytin talebiyle sıralandı.

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