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Gündem Siyahileri hedef gösteren Sözcü faşistliğini itiraf etti!
Gündem

Siyahileri hedef gösteren Sözcü faşistliğini itiraf etti!

Yaptığı haberle Ankara'da yaşayan Somali uyruklu insanları hedef gösteren faşist Sözcü'nün haberi sonrası Somali uyruklulara başkentte saldırı düzenlenmişti. Tehlikeli gelişme sonrası Sözcü faşistliğini itiraf edercesine skandal haberini güncelledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 11:56:00 -
Siyahileri hedef gösteren Sözcü faşistliğini itiraf etti!

 yeniakit.com.tr 

Savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli sığınmacıları her defasında hedef tahtasında oturdan kemalist Sözcü gazetesi, son olarak ABD’li efendilerine özenerek Türkiye’deki siyasi Somalili insanları diline doladı.

Sözcü Gazetesi tarafından yapılan haberde, "Somali’den gelen iş insanları ve sığınmacılar, Ankara’nın göbeği olan Kızılay’daki iki sokağı baştan sona kendi ülkelerine çevirdiler." İfadelerine yer verilmişti.

Toplumda kaos meydana getirmek için elinden geleni yapan Sözcü’nün rezil haberi sonrası, Ankara’da bazı kişiler Somali uyruklu insanların dükkanlarına saldırdı.

Tehlikeli gerilim sonrası sessiz sedasız söz konusu haberini güncelleyen Sözcü gazetesi faşistliğini de itiraf etmiş oldu.

Somalilerin hedef gösterildiği haber güncellenerek şu ifadelere yer verildi; "Doğu Afrika ülkesi Somali’den gelen iş insanları ve sığınmacılar, Ankara’nın Kızılay semtindeki iki sokakta hiç de yabancılık çekmiyor. Somali dilinde tabelalar asarak, lokanta, kafe, berber, butik, kuaför ve market açarak yaşamlarını sürdürüyorlar."

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Yorumlar

Putsavar

putperestler asla yahudi ermeni ve rumları hedef göstermez. Bunlar nasıl Türk ki can düşmanları pas geçer.
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