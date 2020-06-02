Siyahi başkaldırı hızla yayılırken, eylemcilere yönelik polis zorbalığı had safhada...

ABD’nin bir polisin 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd’u boğarak öldürmesinden sonra başlayan olaylar, dünyaya özgürlük dersi veren ABD’nin gerçek yüzünü ortaya koydu. Türkiye’yi savaş alanına çeviren Gezi provokatörlerine “özgürlük” maskesi altında destek veren ABD, polisin siyahi silahsız bir adamı öldürmesi ile başlayan protestolarda ise totaliter bir tavır sergiliyor. Gezi darbesinde Türkiye’deki elçiliği vasıtasıyla iç siyasete müdahale eden, gözü dönmüş vandalları destekleyen, “polis şiddetinden dolayı kaygılıyız” açıklaması yapan ABD, kendi topraklarında tarihinin en ağır kaosunu yaşıyor. Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye kalkışan ABD, kendi ülkesinde yaşanan olaylarda, sivil göstericilere gaz yağdırırken, bir gazeteciyi gözünden vurdu, bir başka gazeteciyi de kelepçeledi.

Metiner: Özgürlükçü bir ülke değildir

Konu ile ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulunan AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, “Adalet ve hukuk isteyen göstericilere bile tahammül edemeyen ABD, gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. ABD, özgürlükçü ve demokratik bir ülke değildir” dedi. AK Partili Metiner, “Kamu güvenliği söz konusu olduğunda ne kadar çok baskıcı, despotik ve otoriter olabileceğini gösterdi. Sadece ABD değil Avrupa’nın pek çok ülkesinde aynı manzara var. Fransa’da patlayan bir bomba sonrası aylarca olağanüstü hal ilan edildi” ifadelerini kullandı. Gezi sürecinde yaşananları hatırlatan Metiner, “Mısır’da Mursi’yi deviren eylemin bir benzeri olan Gezi, protesto hareketi değildir. Gezi, Türkiye’nin her şehrinde haftalarca süren hükümeti devirme operasyonudur. Türkiye’yi o dönemde hiddetle ve şiddetle yerenler, Gezi ile mukayese edilmeyecekler olaylarda bile olağanüstü tedbirler alıyor. Türkiye’ye yönelik hukukun ve özgürlüğün olmadığı yönündeki eleştirilerin tamamı Tayyip Erdoğan düşmanlığından kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.

İlhaner: Adaletin tecellisiyle karşı karşıya

Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner ise, “ABD ektiğini biçti. Ortadoğu’da birçok ülkeyi kana bulayan, yıkan ve işgal eden ABD, topraklarındaki kaosu bile durduramaz hale geldi. İç savaşları, terör örgütlerini destekleyen işgalci ABD, kendi adaletini yaşıyor” şeklinde konuştu. İlhaner, şunları söyledi: “ABD’yi dünya liderliğinden indirip İngiltere’nin önünü açabilirler. Bir diğer hedef de Trump’dır. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan derin devletine teslim olması için yola getirmeye çalışıyorlar. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bu düzende küresel bir aktör olan Türkiye yer alacak.”

“ABD’de yaşananları endişeyle takip ediyoruz” diyen Galip İlhaner, “Batılı ülkeler, bu tür toplumsal hareketlerde gerçek yüzlerini gizlemiyor. Sadece kendisine adalet isteyen, kendisini düşünen ABD, insanlığı değil kendi hegemonik çıkarlarını düşünen bir ülkedir. Gezi Parkı vandalizminde Türkiye’yi insan haklarını ihlal etmekle suçlayan ABD, protestocularına karşı her zaman şedit bir tavır sergiledi. ‘Erdoğan devrilsin’ diye Gezi olaylarını destekleyen ABD, adaletin tecellisiyle karşı karşıya” açıklamasında bulundu.