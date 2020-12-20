Siyah turp bu hastalıklara şifa oluyor

Siyah turp, en faydalı sebzeler arasında yer alır. İçerdiği zengin vitamin ve minerallerle birlikte birçok hastalığa karşı koruyucudur. Aynı zamanda çok güçlü bir antioksidandır. Özellikle kış aylarında hastalıklara karşı direnç arttırdığı için tavsiye edilmektedir. Yapılan birçok araştırma, her gün düzenli olarak tüketilen siyah turpun kanser hücrelerini yok ettiğini göstermiştir.

İşte siyah turpun inanılmaz faydaları...

- Öksürüğü keser. Üst solunum yolları hastalıklarına karşı birebirdir.

- Böbrek ve safra kesesinde taş oluşumunun önüne geçer. Taşlardan kaynaklanan acıyı da hafifletir.

- Midedeki toksinleri temizler. Midenin PH düzeyinin korunmasını sağlar.

- İçerdiği zengin lif kaynağı ile sindirim sürecini kolaylaştırır. Gelişmiş sindirime yol açan safra fonksiyonunu geliştirerek vücudun genel sindirim sistemi hızını geliştirir.

- C vitamini bakımından zengindir. Bu sayede birçok hastalığa karşı koruyucudur.

- Güçlü bir antioksidandır. Kanser hücrelerini yok etmede etkilidir.

- Saçların yağ dengesini sağlar.

- Cilt salığına da iyi gelir. Cilt lekelerini giderir. Cildin parlak görünmesini sağlar.

- İçerdiği B vitamini, çinko ve fosfor sayesinde etkili bir kan temizleyicisi olarak çalışır ve vücudumuzdaki atık maddelerin yanı sıra her türlü toksini de ortadan kaldırır.

- Tiroid hormonlarını düzenler.