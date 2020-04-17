Siyah Pirinç Nedir? Siyah Pirincin Faydaları Nelerdir?

Siyah pirinç diğer tüm pirinçlere oranla antioksidan açısından en yüksek olandır ve hepsinden daha fazla protein içerir. Siyah pirinç, siyah-mor rengini, antioksidan özelliklerine sahip antosiyanin denilen bir pigmentten alır. Peki son yılların popüler besini siyah pirinç nedir? Detaylar haberimizde...

DEMİR KAYNAĞI

Antioksidanlar, hücrelerinizi serbest radikaller olarak bilinen moleküllerin neden olduğu oksidatif strese ve toksik bileşenlere karşı koruyan yapılardır. Yapılan araştırmalar siyah pirincin 23'ten fazla antioksidan içerdiğini söylüyor. Siyah pirinç iyi bir demir kaynağıdır. Özellikle demir ve magnezyum deposu olarak bilinmektedir.Vegan ve vejetaryanlar için oldukça iyi bir alternatif olan siyah pirinç; kemik, kas, ve sinir dokusuna da faydalıdır. Rengi tamamen doğal ve genetiğiyle oynanmamıştır. Siyah pirinç doğal olarak gluten içermez. Pek çok kepekli tahıl gluten içerir fakat siyah pirinç, glutensiz bir diyet uygulayanların tüketebileceği, besleyici, doğal olarak glutensiz bir seçenektir. Çölyak hastalığı veya gluten duyarlılığı olanlar için iyi bir seçenektir. Siyah pirinç, iştahı azaltarak ve dolgunluk hissini artırarak kilo kaybını arttırmaya yardımcı olur. İçerisindeki sağlıklı bileşenler sayesinde iyi bir protein ve lif kaynağıdır. Antioksidanlarının çoğunun kalp hastalıklarına karşı korunmaya yardımcı olduğu araştırmalarca biliniyor. Siyah pirinç de antioksidan açısından çok zengin olduğu için kalk sağlığını koruyor.

NASIL PİŞİRİLİR?

Öncelikle pirincin pişirilirken erimesini önlemek için, fazla nişastanın bir kısmını çıkarmak için pirinci pişirmeden önce soğuk suyla durulayın.

1 su bardağı siyah pirinç için 3 su bardağı sıcak su kullanabilirsiniz.

Pirinci ve suyu bir tencerede, orta-yüksek ateşte birleştirin. Kaynattıktan sonra kapağını örtün ve kaynamaya bırakın. Pirinci 30–35 dakika boyunca veya yumuşayana ve bütün su emilene kadar pişirin.

Tavayı ocaktan alın ve kapağı açmadan önce 5 dakika daha bekletin. Siyah pirinci ister pilav gibi ya da salatalarınıza ekleyerek tüketebilirsiniz.

Siyah pirinçten alınan lif örneklerini analiz eden bir grup bilim adamı, ürüne rengini veren ve hücre yenileme, yani antioksidan özelliği kazandıran antosiyaninler açısından çok zengin olduğunu gözlemledi.