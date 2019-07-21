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Siyah noktalardan kurtulmanın en etkili yolunu açıklıyoruz!

Ne yaparsanız yapın siyah noktalardan kurtulamıyorsanız; bu formüller işinize bir hayli yarayacak.

21 Temmuz 2019 Pazar 15:25
Siyah noktalardan kurtulmanın en etkili yolunu açıklıyoruz!

Siyah noktalar kadınların en büyük sorunlarındandır. Bu lekelerden gözenekleri temizlemek çoğu zaman güç olur. Siyah nokta temizliği için piyasada satılan peeling ürünlerini satın alabileceğiniz gibi ev yapımı maskeler de kullanabilirsiniz. Emin olun, ev yapımı peelingler satın aldıklarınızdan çok daha etkili olacaktır. İşte, haftada bir kez uyguladığınızda siyah nokta sorununuza çözüm olacak formüller.

1. Jelatin ve süt

Bir yemek kaşığı toz jelatin ile yarım su bardağı kadar sütü kaseye alın. Karışımı mikrodalga fırına atın. 10 saniye sonra kaseyi fırından çıkarıp, kaşıkla karıştırın. Bir süre karışımın ılınmasını bekleyin. Ilınıp ılınmadığını anlamak için maskeyi parmağınızla kontrol edin. Sıcak peelingi kesinlikle cildinize sürmeyin. Ilınan peelingi siyah nokta konusunda dertli olduğunuz bölgeye dairesel hareketlerle yedirin. Yaklaşık 10 dakika peelingin yüzünüzde kurumasını bekleyin. Kuruyan maskeyi ılık su ve sabunla temizleyin.

2. Bal ve süt

Bir yemek kaşığı bal ile bir yemek kaşığı sütü karıştırıp bir macun oluşturun. Hazırladığınız karışımı siyah nokta bulunan bölgeye uygulayın. Yaklaşık 10-15 dakika peelingin kurumasını bekleyin. Sertleşen peelingi soyarak temizleyin.

3. Yumurta ve limon suyu

Yumurta akını ve bir adet limonun suyunu güzelce karıştırın. Hazırladığınız peelingi siyah nokta olan bölgeye dairesel hareketlerle uygulayın. Peeling kuruduğunda soyarak temizleyin.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 15:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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