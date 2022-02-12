Siyah nokta temizleme evde nasıl yapılır? Soyulabilen siyah nokta maske tarifi

Soyulan maske nedir?

Genellikle cildi arındırma özelliği olan, siyah noktaları giderme, gözenekleri sıkılaştırma, yağlanmayı kontrol altına alma, ve cilt tonu eşitleme gibi özelliklere de sahipler.

Likit formda olan, fakat cilde uygulanıp bir süre bekledikten sonra kuruyan ve soyularak çıkarılan maskeler, cilt bakımında şaşırtıcı etkilere sahipler.

Soyulan maske ne işe yarar?

Düzenli olarak uygulandıklarında, gözle görülür şekilde gözenekleri arındırma ve sıkılaştırma, siyah noktaları giderme, ciltteki fazla yağı dengeleme ve pürüzsüz bir görünüm verme gibi özellikleri bulunur.

Soyulabilen siyah nokta maske nasıl yapılır?

Cilde herhangi bir uygulama yapmadan önce mutlaka cildinizin temiz olması gerekir. Soyulabilen maskeleri yapmadan önce cildinizi güzelce temizlemelisiniz, böylelikle yapmış olduğunuz maskeden çok daha fazla etki elde etmiş olursunuz.

Soyulabilen Maske: Ananas Maskesi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı bal

1 çay bardağı ananas suyu

jelatin

Balı ve ananas suyunu bir kasede karştırın. Mikrodalgada karışımı ısıtın ve içerisine jelatini ekleyip çırpın. Karışımı bir fırça yardımıyla eşit bir şekilde yüzünüze sürün.Kuruduktan sonra maskeyi soyarak çıkarın ve sonrasında yüzünüzü iyice temizleyebilirsiniz

En iyi siyah nokta temizleme bal maskesi:

Malzemeler: Bal ve süt

Bir miktar balı, kaynamış süt ile iyice karıştırın. Karışım hafif soğuduktan sonra bir pamuk yardımıyla yüzünüze sürün. Pamukları yüzünüze yapıştırarak yüzünüzüde kaplayabilirsiniz. Sonrasında kurumasını bekleyin ve kuruduktan sonra maskeyi soyarak yüzünüzden çıkarabilirsiniz.

Siyah nokta temizleme evde nasıl yapılır?

Siyah nokta nasıl geçer?

Her insanın başına gelmiş olan bir durum olan siyah noktalar görüntüsü ile rahatsızlık vermektedir. Siyah noktalarda kurtulabilmek için uygulayabileceğiniz evde siyah nokta maskesi yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle 1 tatlı kaşık balı yarım limon suyuna ilave edip siyah noktanızın bulunduğu yere sürebilirsiniz. Bir diğer kolay maske de karbonat maskesidir. Bunun içinde 1 yemek kaşığı karbonatı az suyla macun kıvamına gelinceye kadar iyice karıştırın. Daha sonra bu karışımı siyah noktanızın olduğu bölgeye uygulayıp 10 dakika kadar bekleyin. Ardından yüzünüzü ılık bir suyla iyice yıkayın.

Siyah nokta nasıl temizlenir?

Siyah noktalar hem görüntüsü ile hem de çoğu zaman sivilce şeklini alarak ağrılara neden olması ile toplumdaki her insanın karşılaştığı rahatsız edici bir durumdur. Bunun için sizlerde evinizde bulunan malzemeler ile maske yapabilirsiniz.