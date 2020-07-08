Koronavirüs salgını beraberinde maske ve sosyal mesafe kurallarını hayatlarımıza yerleştirdi. Pek çok ilde maske takma zorunluluğu getirildi. Maske takmayanlara polis, zabıta ya da jandarma 900 lira ceza kesme hakkına sahip. Cerrahi ve N95 maskelerinin yanı sıra birçok kişi renkli kumaşlardan yapılan maskeleri de tercih ediyor. Uzmanlar evde eşarp ya da atlet kumaşlarıyla güvenli maskelerin yapılabileceğini ifade ediyor.

Salgınla birlikte piyasana yıkanabilir siyah maskeler de satılmaya başlandı. Ancak uzmanlar söz konusu bu siyah maskelerin yeteri kadar güvenli olmadığını ifade ediyor. Peki, siyah maske kullanımı yasaklandı mı?

Siyah maske takmak yasak mı? | Siyah maske takmanın cezası ne kadar?

Siyah maskelerin güvenli olmadığı belirtiliyor. Uzmanlar yıkanabilir maskelerden ziyade tek kullanımlık cerrahi maskelerin kullanılmasını öneriyor. Vatandaşlar siyah maske takanlara ceza yazılıp yazılmayacağını araştırıyor. Şimdilik siyah maske kullanımı yalnızca Hakkari Devlet Hastanesi'nde yasaklandı. Hastaneye gelen vatandaşlar siyah maske takıyorsa söz konusu kişilere cerrahi maske veriliyor. Ancak siyah maskeyle ilgili ceza ya da genel bir yasak şimdilik bulunmuyor.

Siyah maskeler koronavirüse karşı korur mu?

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu salgına karşı yoğun olarak kullanılan ve 'yıkanabilir' denilerek satışa sunulan bu maskelerin kullanmanın koruyucu olmadığını belirtti. Pullukçu, “Yıkanabilir, nano maske olarak satılan siyah maskeleri taktığınızda burnunuzun üzerine oturmayacaktır. Taktığınızda burnunuzun yer aldığı üst kısımlar tamamen boş kalıyor. Ayrıca hızlıca nefes aldığınızda ağzınıza ve burnunuza bu kumaşın yapıştığını göreceksiniz. Ayrıca elinizle maske varken nefesinizi kontrol ettiğinizde net sıcak havanın gelmemesi gerekiyor, ama bu maskede sıcak havayı net bir şekilde elinizle hissedebilirsiniz. Bir deneme yapacak olursak da damlacıkların rahatlıkla bu maskeden geçtiğini görürsünüz. Bu aynı şekilde damlacıkların da içeri girdiği demektir. Bu maske cerrahi maskenin üzerine süs olarak takılabilir. Korunmak için bu maske uygun değil” dedi.