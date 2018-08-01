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Siyah maske kullananlar dikkat!

Son zamanlarda moda olan siyah maskeyi hiç denediniz mi? Uzmanlar siyah maskenin cildin yapısını bozduğunu ve bu nedenle kullanılmaması gerektiğini belirtiyor.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:10
Siyah maske kullananlar dikkat!

Cilt nemlendirmek, lekeleri gidermek ve birçok farklı amaç için kullanılan cilt maskelerinin zararlarını hiç duydunuz mu? Günümüzde popülerliğini koruyan siyah maskelerin sahte olanlarının cilde verdiği zararı duyunca çok şaşıracaksınız.

Siyah maske, haftada birden fazla yapıldığında cildi havasız bıraktığı ve tüm nemi emdiği için cildi kurutuyor ve daha kötüsü çabuk yaşlandırıyor. Bu popüler ürünler dermatologlar tarafından tercih edilmiyor. Çünkü uzmanlar, bu maskelerin cilt yapısını bozduklarını düşünüyor. Maskelerin içerisindeki bileşenler, cildin yağlanmasına neden oluyor ve e cilt hücrelerine zarar veriyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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