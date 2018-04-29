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Sivrisineklerin bir günde öldürdüğü insan sayısı, köpek balıklarının 100 yılda öldürdüğünden fazla

Global Shark Attack File ve Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre, sivrisineklerin bir günde öldürdüğü insan sayısı, köpekbalıklarının 100 yılda öldürdüğünden fazla.

29 Nisan 2018 Pazar 15:05
Sivrisineklerin bir günde öldürdüğü insan sayısı, köpek balıklarının 100 yılda öldürdüğünden fazla

Sivrisinekler kimseyi korkutmayan küçük canlılar olarak görülüyor. Ancak Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in Gates Notes’ta paylaştığı bilgilere göre sivrisinekler ve taşıdıkları hastalıklar her yıl yarım milyondan fazla insanı öldürüyor.

Global Shark Attack File ve Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) tarafından paylaşılan istatistiklere göre, köpek balıklarının 1916-2016 yılları arasında öldürdüğü insan sayısı bin 35 olurken, sivrisineklerin sadece bir günde öldürdüğü insan sayısı bin 470.

Bill Gates, insanlara en çok korktuğu şey sorulduğunda alınabilecek cevapları şöyle sıralıyor: Yükseklikler, kapalı alanlar, köpek balığı saldırıları…

Gates, bunların her zaman listede olacağını ancak sivrisineklerin akla bile gelmeyeceğini söylüyor.

Oysa sivrisinekler Gates’i başka şeylerden daha fazla korkutuyor. Bu korkusunu, yaşadığı yer olan Seattle’ın iklimine göre ciddi hastalıklar taşıyan sivrisinekler için “çok yumuşak” olarak yorumluyor. Fakat diğer iklimlerde yaşayan insanların korkmak için daha geçerli sebepleri olduğunu söylüyor. Çünkü sivrisinekler ve taşıdıkları hastalıkların her yıl yarım milyondan fazla insanı öldürdüğüne dair istatistikler var.

Sivrisineklerin yaydığı hastalıklardan en kötüsü sıtma.

Verilere göre, her yıl 200 milyondan fazla insan bu hastalıktan muzdarip oluyor.
Hatta her gün, her dakika bir çocuk sıtma yüzünden hayatını kaybediyor.Sıtmadan sonra hayatta kalırsa da zayıflatıcı diğer hastalıklara ve kronik anemilere karşı savunmasız kalıyor.

Gates, gördüğü en kötü şeylerden birinin Tanzanya’da sıtma nöbeti geçiren küçük bir çocuk olduğunu söylüyor. 

“Onun küçük bedeninin acı içinde kıvranmasını asla unutamayacağım ve ailesinin çaresizce onun yaşayacağını öğrenmek istemesini...”

Kaynak: Gates Notes

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 15:05
  1. Dünya Sağlık Örgütü
  2. Microsoft
  3. Tanzanya
  4. Seattle

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