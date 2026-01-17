ABD ileri seviyede değil çağrısı! Çin bizi açık ara geride bıraktı diyen CEO gerçeği açıkladı! Köşeye sıkıştılar

Çinli teknoloji şirketleri, en başta kritik teknolojilere erişim olmak üzere bir dizi zorlukla karşı karşıya. ABD’nin, daha gelişmiş yapay zeka modellerini eğitmek için gereken Nvidia’nın ileri seviye yarı iletkenlerine yönelik ihracat yasağı yürürlükte. Beyaz Saray, Nvidia’nın H200 çipinin Çin’e satışına onay verebileceğini belirtti. Bu çip, Çin’in son dönemde erişebildiği ürünlerden daha gelişmiş olsa da Nvidia’nın en üst seviye ürünü değil. Huawei gibi yerli çip üreticileri bu boşluğu doldurmaya çalışıyor, ancak performansları hala Nvidia’nın sunduklarının gerisinde kalıyor. Bazı analistler, uzun vadede Nvidia çiplerine erişim eksikliğinin ABD ile Çin arasındaki yapay zeka farkını daha da açabileceğini savunuyor. Janus Henderson'da portföy yöneticisi olan Richard Clode, geçen hafta yaptığı açıklamada “Daha üstün ABD yapay zeka altyapısı bu modelleri yineledikçe ve yıllar içinde daha yetenekli hale getirdikçe, bir ayrışma görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Bu noktadan sonra muhtemelen Çin’in ABD’ye göre göreli yapay zeka kabiliyetinin zirvesindeyiz” dedi. Çinli şirketler de bu zorlukları kabul ediyor. South China Morning Post’un haberine göre, Alibaba’nın Qwen ekibinin teknik lideri Lin Junyang, geçen hafta Pekin’de düzenlenen bir yapay zeka konferansında, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde bir Çinli firmanın ABD’li teknoloji devlerini yapay zeka alanında geçme olasılığının yüzde 20’nin altında olduğunu söyledi. Hassabis ise, öncü atılımların eksikliğini teknik kısıtlamalardan ziyade “zihniyet” ile açıklıyor. ‘Modern zamanların Bell Labs’i DeepMind CEO’su, şirketini “modern zamanların Bell Labs’i” olarak tanımladı ve burada yalnızca mevcut olanı ölçeklendirmek yerine “keşifsel inovasyonun” teşvik edildiğini söyledi. 1900’lerin başında kurulan Bell Labs, Nobel Ödülü kazandıran birçok buluşa imza atmıştı. Hassabis, “Bu zaten son derece zor, çünkü bunu yapabilmek için dünya standartlarında mühendisliğe sahip olmanız gerekiyor. Ve Çin kesinlikle buna sahip” şeklinde konuştu. "Bir şeyi icat etmek, onu kopyalamaktan 100 kat daha zor" “Bilimsel inovasyon kısmı ise çok daha zor” diyen Hassabis, şöyle devam etti: “Bir şeyi icat etmek, onu kopyalamaktan yaklaşık 100 kat daha zor. Bu aslında bir sonraki sınır ve ben henüz buna dair kanıt görmedim. Ama bu gerçekten çok zor” Hassabis, yapay zeka dünyasının en önde gelen isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. On yılı aşkın süre önce kurduğu ve 2014’te Google tarafından satın alınan DeepMind, Alphabet bünyesindeki Google’ın Gemini dahil olmak üzere yapay zeka ürünlerindeki son başarısının arkasındaki en önemli güçlerden biri oldu. Google, kasım ayında en yeni modeli Gemini 3’ü tanıttı. Model, teknoloji devinin OpenAI gibi rakiplerinin gerisinde kaldığına dair endişeleri yatıştırmaya çalıştığı bir dönemde, kullanıcılar ve piyasalar tarafından olumlu karşılandı.