  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'la ilgili çok kritik Türkiye uyarısı: Bu sınırlara erişim anlamına gelir, tehlike çanları duyulmalı Rusya'yı çıldırtan Türkiye kararı: Bizi gözden çıkardılar Trump, büyük şok yaşadı: Ülkeleri tehdit edip asla olmayacak demişti! Tartışma sona ermedi! Canan Karatay ısrarla öneriyor: Saç dökülmesi genetik değil! Uzman isimden o ilgili uyarı yapıldı Gitti mi? Rafa Silva için flaş bir iddia: Beşiktaş'a resmi teklif geldi... Olay teklif yapıldı Ülkede kürtçe ulusal din oldu! Nevruz resmi tatil ilan edildi ABD ileri seviyede değil çağrısı! Çin bizi açık ara geride bıraktı diyen CEO gerçeği açıkladı! Köşeye sıkıştılar S başlığı şok etti: Otomotiv devi C-Serisi için güncelleme kararı verdi! Çok önemli görüşme...
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
ABD ileri seviyede değil çağrısı! Çin bizi açık ara geride bıraktı diyen CEO gerçeği açıkladı! Köşeye sıkıştılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD ileri seviyede değil çağrısı! Çin bizi açık ara geride bıraktı diyen CEO gerçeği açıkladı! Köşeye sıkıştılar

Trump, son açıklama sonrası büyük bir şok yaşadı. Dünyanın önde gelen yapay zeka laboratuvarlarından birinin başındaki CEO, “Çin enerji üretiminde bizi açık ara geride bıraktı'' dedi! Konuyla ilgili gerçekleri açıkladı. Geride bıraktı diyen CEO bu görüşleri paylaşarak çağrıda bulundu!

#1
Foto - ABD ileri seviyede değil çağrısı! Çin bizi açık ara geride bıraktı diyen CEO gerçeği açıkladı! Köşeye sıkıştılar

Dünyanın önde gelen yapay zeka laboratuvarlarından birinin başındaki CEO uyarıda bulundu. Google’ın Gemini asistanının arkasındaki kilit isimlerden Hassabis'in bu değerlendirmesi, Çin’in hala çok geride olduğu yönündeki görüşlerle çelişiyor.

#2
Foto - ABD ileri seviyede değil çağrısı! Çin bizi açık ara geride bıraktı diyen CEO gerçeği açıkladı! Köşeye sıkıştılar

Hassabis, cuma günü yayına giren CNBC’nin yeni podcast’i The Tech Download’da konuşurken, Çin yapay zeka modellerinin ABD ve Batı’daki modellere “bir ya da iki yıl öncesine kıyasla belki de düşünülenden daha yakın” olduğunu söyledi. Hassabis, “Belki de bu noktada yalnızca birkaç ay gerideler” ifadelerini kullandı. Yaklaşık bir yıl önce Çinli yapay zeka laboratuvarı DeepSeek, daha az gelişmiş çipler ve Amerikan muadillerine kıyasla daha düşük maliyetle inşa edilmiş güçlü performanslı bir modeli piyasaya sürerek piyasalarda şok etkisi yaratmıştı. DeepSeek o zamandan bu yana yeni modeller yayımladı ve ilk şok etkisi azaldı. Ancak Alibaba gibi Çinli teknoloji devleri ile Moonshot AI ve Zhipu gibi girişimler de son derece yetenekli modeller piyasaya sürdü. Buna rağmen Hassabis, Çin’in yakalayıp yaklaşabilmesine karşın, ülkedeki şirketlerin henüz gerçek yapay zeka atılımları yaratabildiklerini kanıtlamadıklarını söyledi. "Çin üstüne koymasını biliyor, ama yepyeni bir şey yapmıyor" Hassabis şöyle konuştu: “Buradaki soru şu: Ön safların ötesinde, tamamen yeni bir şey icat edebiliyorlar mı? Bence yakalayabildiklerini ve ön saflara çok yakın olabildiklerini gösterdiler. Ancak gerçekten yeni bir şey, örneğin yeni bir transformer icat edip sınırların ötesine geçebildiklerini henüz görmedim”

#3
Foto - ABD ileri seviyede değil çağrısı! Çin bizi açık ara geride bıraktı diyen CEO gerçeği açıkladı! Köşeye sıkıştılar

Transformer, 2017 yılında Google araştırmacıları tarafından yapılan bilimsel bir atılımdı ve OpenAI’nin ChatGPT’si ile Google’ın Gemini’si gibi ürünleri besleyen büyük dil modellerinin temelini oluşturuyor. Diğer önde gelen teknoloji isimleri de Çin’in ilerlemesini kabul etti. Nvidia CEO’su Jensen Huang geçen yıl ABD’nin yapay zeka yarışında “çok da ileride olmadığını” söylemişti. Huang, “Çin enerji üretiminde bizi açık ara geride bıraktı. Çiplerde ise biz çok öndeyiz. Altyapıda hemen hemen aynı noktadayız. Yapay zeka modellerinde de hemen oradalar”

#4
Foto - ABD ileri seviyede değil çağrısı! Çin bizi açık ara geride bıraktı diyen CEO gerçeği açıkladı! Köşeye sıkıştılar

Çinli teknoloji şirketleri, en başta kritik teknolojilere erişim olmak üzere bir dizi zorlukla karşı karşıya. ABD’nin, daha gelişmiş yapay zeka modellerini eğitmek için gereken Nvidia’nın ileri seviye yarı iletkenlerine yönelik ihracat yasağı yürürlükte. Beyaz Saray, Nvidia’nın H200 çipinin Çin’e satışına onay verebileceğini belirtti. Bu çip, Çin’in son dönemde erişebildiği ürünlerden daha gelişmiş olsa da Nvidia’nın en üst seviye ürünü değil. Huawei gibi yerli çip üreticileri bu boşluğu doldurmaya çalışıyor, ancak performansları hala Nvidia’nın sunduklarının gerisinde kalıyor. Bazı analistler, uzun vadede Nvidia çiplerine erişim eksikliğinin ABD ile Çin arasındaki yapay zeka farkını daha da açabileceğini savunuyor. Janus Henderson'da portföy yöneticisi olan Richard Clode, geçen hafta yaptığı açıklamada “Daha üstün ABD yapay zeka altyapısı bu modelleri yineledikçe ve yıllar içinde daha yetenekli hale getirdikçe, bir ayrışma görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Bu noktadan sonra muhtemelen Çin’in ABD’ye göre göreli yapay zeka kabiliyetinin zirvesindeyiz” dedi. Çinli şirketler de bu zorlukları kabul ediyor. South China Morning Post’un haberine göre, Alibaba’nın Qwen ekibinin teknik lideri Lin Junyang, geçen hafta Pekin’de düzenlenen bir yapay zeka konferansında, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde bir Çinli firmanın ABD’li teknoloji devlerini yapay zeka alanında geçme olasılığının yüzde 20’nin altında olduğunu söyledi. Hassabis ise, öncü atılımların eksikliğini teknik kısıtlamalardan ziyade “zihniyet” ile açıklıyor. ‘Modern zamanların Bell Labs’i DeepMind CEO’su, şirketini “modern zamanların Bell Labs’i” olarak tanımladı ve burada yalnızca mevcut olanı ölçeklendirmek yerine “keşifsel inovasyonun” teşvik edildiğini söyledi. 1900’lerin başında kurulan Bell Labs, Nobel Ödülü kazandıran birçok buluşa imza atmıştı. Hassabis, “Bu zaten son derece zor, çünkü bunu yapabilmek için dünya standartlarında mühendisliğe sahip olmanız gerekiyor. Ve Çin kesinlikle buna sahip” şeklinde konuştu. "Bir şeyi icat etmek, onu kopyalamaktan 100 kat daha zor" “Bilimsel inovasyon kısmı ise çok daha zor” diyen Hassabis, şöyle devam etti: “Bir şeyi icat etmek, onu kopyalamaktan yaklaşık 100 kat daha zor. Bu aslında bir sonraki sınır ve ben henüz buna dair kanıt görmedim. Ama bu gerçekten çok zor” Hassabis, yapay zeka dünyasının en önde gelen isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. On yılı aşkın süre önce kurduğu ve 2014’te Google tarafından satın alınan DeepMind, Alphabet bünyesindeki Google’ın Gemini dahil olmak üzere yapay zeka ürünlerindeki son başarısının arkasındaki en önemli güçlerden biri oldu. Google, kasım ayında en yeni modeli Gemini 3’ü tanıttı. Model, teknoloji devinin OpenAI gibi rakiplerinin gerisinde kaldığına dair endişeleri yatıştırmaya çalıştığı bir dönemde, kullanıcılar ve piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

#5
Foto - ABD ileri seviyede değil çağrısı! Çin bizi açık ara geride bıraktı diyen CEO gerçeği açıkladı! Köşeye sıkıştılar

#6
Foto - ABD ileri seviyede değil çağrısı! Çin bizi açık ara geride bıraktı diyen CEO gerçeği açıkladı! Köşeye sıkıştılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu’nun metresi Derya 3-4 kez görüştük dedi ama Kayıtlarda 870 görüşme ortaya çıktı
Gündem

İmamoğlu’nun metresi Derya 3-4 kez görüştük dedi ama Kayıtlarda 870 görüşme ortaya çıktı

Siber Haber TV tarafından ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Tamar Tanrıyar, Ekrem İmamoğlu ile Derya Çayırgan ..
Ekrem İmamoğlu'nun gayri meşru ilişki yaşadığı iddia edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun gayri meşru ilişki yaşadığı iddia edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı

Sosyal medyada yayın yapan Siber Haber TV adlı hesapta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve voleybolcu Derya Çayırgan hak..
İran ABD’ye teslim oldu! Trump’ın şartlarına boyun eğdi. Petrol tekeli ABD’ ye verildi
Gündem

İran ABD’ye teslim oldu! Trump’ın şartlarına boyun eğdi. Petrol tekeli ABD’ ye verildi

RUSEN PRESS'in servis ettiği bilgilere göre, Trump'ın İran'a yönelik askeri müdahale planlarını askıya almasının arkasındaki gerçek neden gü..
İlk işi tuvalete taharet musluğu takmak olacak
Dünya

İlk işi tuvalete taharet musluğu takmak olacak

New York’un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani, resmi konut Gracie Mansion’a taşınırken ilk icraatının taharet musluğu taktırmak olacağını..
Bakan Fidan’dan Avrupa ülkesine çıkarma
Siyaset

Bakan Fidan’dan Avrupa ülkesine çıkarma

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Vilnius’ta, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda tarafından kabul edildi. Nauseda'nın kurmaylarının ..
Bakırhan Kürtçe konuşunca olanlar oldu! Sözcü TV’de stüdyo buz kesti
Siyaset

Bakırhan Kürtçe konuşunca olanlar oldu! Sözcü TV’de stüdyo buz kesti

CHP tarafından fonlanan Sözcü TV’de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın Kürtçe konuşması sonrası stüdyo bir anda buz kesti...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23