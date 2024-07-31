Sivrisineklere işkence eden bir sosyal medya kullanıcısının çektiği görüntüler gündem oldu
Sivrisineklere işkence eden bir sosyal medya kullanıcısının çektiği görüntüler gündem oldu.
Sosyal medyada sivrisineklere işkence eden bir kullanıcının paylaştığı görüntüler, kısa sürede gündem oldu ve geniş çapta tepki topladı.
Videoda, sivrisineklere çeşitli işkenceler yapıldığı ve bu anların detaylı şekilde kaydedildiği görülüyor.
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