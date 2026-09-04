Sivrihisar'da facia! Çiftlik yangınında 25 küçükbaş hayvan telef oldu!

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Paşakadın Mahallesi’nde acı bir yangın olayı meydana geldi. Vatandaş A.A.’ya ait çiftlikte elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, tesis içinde bulunan saman balyalarının tutuşmasıyla kısa sürede büyüyerek tüm alanı kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Paşakadın Mahallesi’nde, A.A.’ya ait çiftlikte elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilen bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tesis içerisinde bulunan saman balyalarının tutuşmasıyla tüm alanı kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda çiftlikte bulunan 25 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.