Sivilceleri yok eden doğal yöntemler

Yüz bölgemizde güzellik bakımından en rahatsız edici sağlık problemleri arasında gösterilen sivilceler, görünüş açısından da bizim psikolojimizi bozan en büyük etkendir. Sivilciler için iz bırakmadan doğal yöntemlerle bunların üstesinden gelebildiğimizi biliyor muydunuz?

Sivilceler için özellikle kimyasal maddeler içeren kremlerden uzak durulması gerekmektedir. Sivilcelerin en önemli oluşma sebebi ise dengesiz beslenmedir. Beslenmemizde özellikle yağlı ve hazır gıdalardan uzak durulması uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Şimdi hep birlikte sivilceler için doğal yöntemlere bakalım:



1-Çay ağacı yağı: Aniden çıkan sivilcenizin üzerine 1-2 damla çay ağacı yağı, hem ağrının azalmasına hem de şişliğinin gitmesine yardımcı olur.



2-Limon Suyu: Limon suyu sivilcelerin kurumasına yardımcı olur. Bu yüzden taze sıkılmış limon suyunu sivilcenizin üzerine sürün. 15-20 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın.



3-Çay ağacı yağ: Aniden çıkan sivilcenizin üzerine 1-2 damla çay ağacı yağı, hem ağrının azalmasına hem de şişliğinin gitmesine yardımcı olur.



4-Elma sirkesi: 1 yemek kaşığı elma sirkesine 1 yemek kaşığı su ile karıştırın. Sivilcelerinizin üzerinde 10 dakika bekletin. Direk elma sirkesini uygulamak hassas cildinizde zarar verebilir. Bu yüzden sulandırın.



Genellikle ergenlik döneminde sıkça görülen büyük sivilceler, cildin yağ oranın fazla olduğu kanalların tıkanması nedeniyle oluşur. Bu yöntemleri kullanarak aslında görünüşümüzü de olumsuz etkileyen bu psikolojiden kurtulabiliriz. Sağlıklı günler dileriz.