Sivilcelerden incir sayesinde kurtulun

Taze olarak ya da kurutularak tüketilen incir çok sevilen meyveler arasındadır. Şifa deposu olan incir sivilcelere de çözüm olmaktadır.

İncir antioksidan içerir. Bu da citteki akne ve sivilcelerin azalmasını sağlar. Taze inciri mikserden geçirip püre haline getirin, daha sonra cildinize maske olarak uygulayın. 20 dakika yüzünüzde beklettikten sonra durulayın. Sivilcelerinizin azaldığını göreceksiniz.