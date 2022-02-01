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Kadın - Aile Sivilceler nasıl geçer? Bebek gibi cildin sırrı, sivilceleri yok eden tarifte
Kadın - Aile

Sivilceler nasıl geçer? Bebek gibi cildin sırrı, sivilceleri yok eden tarifte

Akne (sivilce) yağ bezlerinin hastalığıdır. Cildin yağ sentezinin fazla olması ile oluşur.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 15:03:00 - 2022-02-01 15:07:37
Sivilceler nasıl geçer? Bebek gibi cildin sırrı, sivilceleri yok eden tarifte

Sivilce, kıl folikülleri olarak bilinen derideki küçük delikler tıkandığında ortaya çıkar. Yağ bezleri cilt yüzeyinin yakınında bulunan küçük bezlerdir. Sebasöz bezler, cilt ve saçları kurumasını önlemek için saçları ve cildi yağlandırır. Bunu sebum diye adlandırılan yağlı bir madde üreterek yapmaktadır.

Sivilceleri yok eden maske

Malzemeler

1 Çay kaşığı bebe pudrası

1 Antibiyotik

2-3 Damla limon suyu

1 damla çay ağacı yağı

Nasıl yapılır?

Antibiyotiği toz hâline getirin. Bütün malzemeleri karıştırın. Bu karışımı her gün özellikle dört gün üst üste mutlaka sivilce üzerine sürün. Çok hızlı faydasını göreceksiniz.

Diğer yöntem ise;

Zerdeçal ve limon suyunu iyice karıştırın. Sivilceli bölgeye uygulayın ve 15 dakika bekletip cildinizi durulayın. Sivilcelerden kurtulmak için haftada 2 veya 3 defa bu karışımı kullanın. Karbonat ve limonun gazlı kombinasyonu cildi temizlerken gözenekleri açar ve aynı zamanda anti-inflamatuar bir etki eder.

 

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