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Sivilce sorununa sandal ağacı iyi gelir mi?

Sivilce sorunu bir çok kişinin sorunu. Doğal yollarla sivilce sorunundan kurtulun! Sandal ağacının faydaları nelerdir?

04 Kasım 2018 Pazar 22:47
Sivilce sorununa sandal ağacı iyi gelir mi?

CİLT İÇİN SANDAL AĞACININ FAYDALARI

1. GÜNEŞ YANIĞINA İYİ GELİR

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için sandal ağacı yağı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda güneş yanığını yatıştırmaya yardımcı olur ve güneş yanığından kaynaklanan kızarıklığı azaltabilir.

2. CİLT YARALARINI TEDAVİ EDER

Sandal ağacının anti-inflamatuar özellikleri, sivilce veya güneş yanığından kaynaklanan her türlü yanma hissinin geçmesine yardımcı olur. Sandal ağacı esansiyel yağı, böcek ısırıklarını veya diğer cilt yaralarını tedavi etmek için kullanılabilir.

3. CİLDİ SIKILAŞTIRIR

Sandal ağacı, cildinizdeki gözenekleri sıkılaştırır. Bu yüzden birçok yüz maskesi ve tonikte sandal ağacı kullanılır.

4. ANTİSEPTİK OLARAK KULLANILIR

Sandal ağacı, sivilce ve sivilce izlerinin giderilmesini sağlayan antiseptik özelliklere sahiptir. Toza ve kire maruz kalmak, cildinizde bakteriyel büyümeye neden olabilir ve bu da cilt sorunlarına yol açabilir. Yüzünüze veya etkilenen bölgeye sütle karıştırılmış sandal ağacı tozunu uygulamak yardımcı olabilir.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SANDAL AĞACI YÜZ MASKE TARİFLERİ

1. SİVİLCE VE SİYAH NOKTALAR İÇİN

Bir yemek kaşığı sandal ağacı esansı, bir tutam zerdeçal ve kafuru karıştırın. Maskeyi yüzünüze uygulayın ve sivilce, yara izleri ve siyah noktalardan kurtulmak için yüzünüzde tutabildiğiniz kadar tutun.

1 yemek kaşığı sandal ağacı tozu, 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ve birkaç damla limon suyunu karıştırarak da maske hazırlayabilirsiniz. Maskeyi yüzünüzde uygulayın ve yarım saat bekletin. Daha sonra ılık su ile durulayın ve kurulayın.

2. CİLDİ NEMLENDİRMEK İÇİN

Yüzünüze sandal ağacı esansiyel yağını sürün ve hafifçe masaj yapın. Bir gece bekletin ve sabah ılık su ile yıkayın.

3. GÜNEŞ LEKELERİ İÇİN

1 yemek kaşığı sandal ağacı tozu, 1 yemek kaşığı salatalık suyu, 1 yemek kaşığı lor, 1 tatlı kaşığı bal ve biraz limon suyunu karıştırın. Maskeyi yüzünüze uygulayın ve yaklaşık 15 dakika bekletin. Bu güneş lekesi gibi koyu lekelerin giderilmesine yardımcı olacaktır.

4. SİYAH NOKTALAR İÇİN

1 yemek kaşığı sandal ağacı tozu ve 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını karıştırın ve yüzünüze masaj yaparak sürün. Yüzünüzde tutabildiğiniz kadar bekletin. Düzenli kullanımla, siyah noktalar kaybolur.

5. YAĞLI CİLTLER İÇİN

Biraz sandal ağacı tozunu birkaç damla gül suyuyla karıştırın ve yüzünüzün her yerine uygulayın. Yarım saat bekletin ve sonra soğuk suyla yıkayın.

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 22:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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