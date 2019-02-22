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Sivilce nasıl geçer?

Sivilceler nasıl geçer sorusu kadın erkek herkesin sorduğu sorular arasında yer almaktadır. Dünyadaki milyonlarca insanı etkileyen sivilce, en yaygın cilt problemlerinden biridir. Yetişkinler sivilceli cilt ile başa çıkmayı öğrenirken gençler derinden etkilenebilir. Sivilce nasıl geçer? Sivilcelerden nasıl kurtulunur? İşte detayları...

22 Şubat 2019 Cuma 19:16
Sivilce nasıl geçer?

Sivilceler nasıl geçer sorusu kadın erkek herkesin sorduğu sorular arasında yer almaktadır. Dünyadaki milyonlarca insanı etkileyen sivilce, en yaygın cilt problemlerinden biridir. Yetişkinler sivilceli cilt ile başa çıkmayı öğrenirken gençler derinden etkilenebilir. Sivilce nasıl geçer? Sivilcelerden nasıl kurtulunur? İşte detayları...

Sivilce nasıl geçer?

Büyük sivilceler hemen geçmez, sabır ister. Sabırsızlık, sizi sivilceye elle müdahaleye itebilir. Sivilceleri patlatma sonucu cildinizde tedavisi çok zor sivilce izleri kalabilir. Eğer, uzun süre beklemenize ve cilt bakımınızı düzgün yapmanıza rağmen sivilceler geçmiyorsa bir cilt doktoruna görünmeniz şarttır.

Sivilceyi yok eden doğan yöntemler nelerdir?

İltihabı azaltmak ve kızarıklığı hafifletmek için temiz pamuklu bezin içine bir kaç tane buz küpü koyun sivilce kızarıklıklarının olduğu bölgeye uygulayın.
Bunu yaparken sivilcenin üzerinin çok bastırmayın yoksa patlatıp, enfeksiyonun etrafa yayılmasına neden olursunuz.
Soğuk kompres kan dolaşımını artırarak şişliği ve kızarıklığı alır.

Karbonat

Karbonat cildi temizlemek ve sivilce oluşumu tetikleyen ölü cilt hücrelerini almak için kullanılabilir. Aynı zamanda büyük sivilceleri kurutucu etkisi vardır ancak cildinizin tahriş olmaması için fazla kullanmayın ve mevcut sivilcelere sürerken fazla bastırmayın. Az miktarda karbonatı (1-2 çay kaşığı) suyla (yarım su bardağı) karıştırarak uygulayabilirsiniz.

Limon suyu

Limon suyu kurutucu ve leke giderici özelliğe sahiptir. Kekik ve lavanta suyu antimikrobik özelliktedir. Gül suyu arındırıcıdır. Papatya çayı iltihap dindiricidir. Yeşil çay iltihap dindiricidir. Cildi yenileyen antioksidanlar içerir. Yoğurt cildi yumuşatır ve pürüzsüzleştirir. Kil gözenekleri arındırır. Yulaf vitamin ve mineraller içerir. Öğütülmüş yulaf deriyi düzgünleştirir. Bal deriyi nemlendirir. Antimikrobik etkisi vardır. Gliserin yağlandırmadan nemlendirir. Meyveler ve sebzeler cilde çok faydalı, cildi yenileyen antioksidanlar içerirler. Elma ve üzüm sirkesi antimikrobik ve cildi yenileme özelliklerine sahiptir.

Diş macunu

Diş macunu, yüzünüzün ortasında kocaman duran sivilcenizden şikayetçiyseniz, sivilcenin üzerine jel ve beyazlatıcı olmayan diş macunu sürün. Sabaha kadar sivilceniz kurumuş olacak. Diş macunu sivilcenin suyunu alır ve yağı içine çeker. Bu yöntem çok işe yarar. Ancak, hassas ciltler için tahriş edici olabilir.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 19:16
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