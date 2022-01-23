Sivilce (akne), yaygın olarak görülen bir deri rahatsızlığıdır. Gençlerde daha çok görülmekle birlikte her yaştan insanın karşılaşabileceği bir problemdir.

Sivilce (akne) lekeleri neden oluşur?

Sivilce cilt gözeneklerinin yağ ve hücrelerle tıkanması sonucu oluşmaktadır. Sivilce problemi görülen yerelde ciltte tıkanıklık, bakteri artışı gibi nedenler iltihaplanmaya yol açar. İltihaplanmanın deri üzerine yayılması durumu, kızaran ve şişen cildi esnetip, folikül duvarlarının yırtılmasına sebep olabilir. Yırtılma büyükse alt deride de hasara neden olabilmektedir. Bu durum da zamanla deride leke, derin izlere yol açabilmektedir. Bu izlerin bazıları zamanla geçerken bazıları ciltte kalıcı olabilmektedir.

Sivilce (Akne) izleri için ideal tedavi yöntemi

Sivilce (akne) izi tedavilerinde kimyasal veya fiziksel olmak üzere farklı uygulamalar tercih edilir. Sivilce (akne) izlerinin giderilmesinde soyucu etki göstererek kolajen üretimini arttıran ve bu şekilde deri yenilenmesine yardımcı olan bileşenler kimyasal tedavinin temelini oluşturur. İçinde cildin ışıltısını yeniden kazandıran ve cilt hücrelerini yenileyerek dokuyu iyileştiren C ve E vitamini gibi antioksidanlar, retinoidler, hidrokinon ve azelaik asit içeren lokal tedaviler sivilce (akne) izlerinde oldukça etkilidir.

Sivilce izi nasıl geçer? Sivilce maskesi

Bir çay kaşığı kabartma tozunu 2 damla limon suyu ile karıştırın ve macun kıvamına getirin. Karışımı uygulamadan önce yüzünüzü yıkayın ve çok fazla kurulamadan nemli bir şekilde bırakın. Macunu sivilce izlerinin olduğu bölgeye uygulayın ve macun kuruyana kadar bekleyin. Ardından bol suyla durulayabilirsiniz.

Sivilce izleri nasıl geçer? Sivilce lekelerine ne iyi gelir?

Sivilce izlerini geçirmek için hemen her evde bulunan doğal malzemelerden destek alabilirsiniz.

Limon

Sivilceleri kurutan limon sivilce izlerini geçirmede de çok etkili. Sıktığınız limon suyuna bir parça pamuk batırarak bunu izlerin üzerine sürebilirsiniz. Ayrıca şu maske tarifini de uygulayabilirsiniz: 1 çay kaşığı limon suyu ve 1 yumurta akını iyice karıştırın ve cildinizde 20 dakika beklettikten sonra temizleyin.

Yalnız burada dikkat edilmesi gereken nokta limon asidik bir yiyecek olduğu için eğer cildiniz hassassa bu yöntemden kaçınmak.

Elma sirkesi

Birçok cilt ürününün içinde de bulunan elma sirkesi cildin ihtiyacı olan mineralleri almasını sağlıyor. Bu yüzden akşam uyumadan önce bir pamuğa damlattığınız elma sirkesini sivilce izlerinin üzerine sürebilirsiniz. Ancak limonda yaptığınız uyarı sirke için de geçerli. Zira bu malzeme de asidik özellik taşıdığı için hassas ciltlere zarar verebilir.

Yoğurt

Sivilce izlerinin evde tedavisinde en çok kullanılan ürünlerden biri de yoğurt. Dilerseniz içine limon suyu da ekleyebileceğiniz yoğurdu yüzünüzde problemli noktalara yayın ve bu şekilde 15 dakika bekletin. Ardından yüzünüzü temizleyin.

Sivilce sıkmak çoğaltır mı?

Sivilceyi (akneyi) sıkmak iltihabın yayılmasına neden olabilir ve sonuç olarak sivilceyi (akneyi) kötüleştirir. Sivilceleri (akneleri) patlatmak yerine oluşmalarını engelleyebilirsiniz. Bunun için çözüm sivilce (akne) karşıtı ürünlerin düzenli olarak kullanılması veya bir uzmana görünmektir.