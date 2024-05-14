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Dünya Sivil Yahudiler Gazze'ye giden yardım tırlarındaki yiyeceklere saldırdı!
Dünya

Sivil Yahudiler Gazze'ye giden yardım tırlarındaki yiyeceklere saldırdı!

Yeniakit Publisher
2024-05-14 13:52:00 - 2024-05-14 13:53:36

İsrail'de, "yerleşimci" diye lanse edilen güya "sivil" Yahudiler, işgalcilerden/hırsızlardan ibarettir. O yüzden de İsrail'de "sivil vatandaş" diye bir şey yoktur, sivil denilen Yahudiler, bu zulmün bir parçası, talepkârı ve onaylayıcısıdır.

İsrail'de, "yerleşimci" diye lanse edilen güya "sivil" Yahudiler, işgalcilerden/hırsızlardan ibarettir. O yüzden de İsrail'de "sivil vatandaş" diye bir şey yoktur, sivil denilen Yahudiler, bu zulmün bir parçası, talepkârı ve onaylayıcısıdır.

Batı Şeria Terkumiye kontrol noktasında toplanan Yahudi gruplar, Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımları taşıyan tırlara saldırdı. Saldırıda taşıma araçlarına zarar verildi ve insani yardım malzemeleri hedef alındı.

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