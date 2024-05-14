Sivil Yahudiler Gazze'ye giden yardım tırlarındaki yiyeceklere saldırdı!

İsrail'de, "yerleşimci" diye lanse edilen güya "sivil" Yahudiler, işgalcilerden/hırsızlardan ibarettir. O yüzden de İsrail'de "sivil vatandaş" diye bir şey yoktur, sivil denilen Yahudiler, bu zulmün bir parçası, talepkârı ve onaylayıcısıdır.