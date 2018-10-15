0553 313 94 23

Sivil plakalı araçlar geldi… Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda hareketli gece

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda akşam saatlerinde hareketlilik yaşandı. Ellerinde iki siyah çanta ve laptop bulunan üç kişi konsolosluktan çıkarak sivil plakalı araçla bölgeden uzaklaştı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 06:45
Sivil plakalı araçlar geldi… Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda hareketli gece

Saat 22.00 sıralarında başlayan hareketlilik sırasında ilk olarak, sivil plakalı iki araç konsolosluğun kapısına yaklaştı. Bir süre sonra içeriden çıkan sivil kıyafetli iki kişi araçlara binerek Konsolosluk önünden uzaklaştı.

 Siyah çantalı 3 kişi konsolosluktan ayrıldı

Saat 23.00 sıralarında ise sivil plakalı bir araç daha konsolosluğun çıkış kapısına yaklaştı. Ellerinde siyah iki çanta ve laptop çantası bulunan 3 kişi daha konsolosluktan ayrıldı. Aracın arka koltuğuna oturan 3 kişinin ellerindeki çantada ne olduğu ise bilinmiyor.

Gazetecilerin görüntü zor anları

Konsoloslukta yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ulusal ve uluslar arası basın mensupları, çıkan araçları çekebilmek için zor anlar yaşadı. Konsolosluğun etrafını çevreleyen bariyerlerin üzerinden görüntü almaya çalışan gazeteciler zor anlar yaşadı.

Bu arada, 13.45 sıralarında Başkonsololuğa giren 4 kişi de saat 23.20 sıralarında geldikleri sivil plakalı araçla konsolosluk binasından ayrıldılar.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 06:45
  1. Suudi Arabistan
  2. konsoloslok

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milyonları ilgilendiriyor! Erken emeklilik şansı
    1. Milyonları ilgilendiriyor! Erken..
    2. Doların tahtını sallayacak! Kısa bir..
    3. Sivil plakalı araçlar geldi… Suudi..
    4. Hükümet harekete geçti! Lüks ayarı..
    5. ABD'nin en büyüğü Katar'da
    6. Belediye başkanının oğlu başından..
    7. Bu hatayı 3 kez yapan yandı… Yeni..
    8. İfadesi kan dondurdu: 'İçimde birine..
    9. 364 No'lu esir... Çocuklarını ilk kez..
    10. Gözler oradaydı... Almanya'ya soğuk duş!
    11. Ölüm yolculuğunun görüntüleri ortaya..
    12. 5 dakikada 2 kavga... Ortalık bir anda..
    13. Evinin önünden ıslık çalarak geçti..
    14. Ve Gökhan Töre Beşiktaş'tan ayrılıyor!..
    15. Khabib hızını alamadı! Efsane boksör..
    16. Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel:..
    17. Mircea Lucescu: Rusya galibiyeti hak..
    18. Rıdvan Dilmen'den Milli takım yorumu:..
    19. İngiliz basını duyurdu! Manchester..
    20. UEFA Uluslar Ligi'nde günün toplu..
    Trabzon'da bulundu! Dünyanın en eskilerinden
    Trabzon'da bulundu! Dünyanın en eskilerinden
    Uygulamaya konuldu! 3 bin TL maaş alacaklar
    Uygulamaya konuldu! 3 bin TL maaş alacaklar
    Kılıçdaroğlu ve Kocaoğlu birbirine girdi
    Kılıçdaroğlu ve Kocaoğlu birbirine girdi
    Ve Samir Nasri tekrar Premier Lig'e dönüyor! Cenk Tosun'un takım arkadaşı oluyor...
    Ve Samir Nasri tekrar Premier Lig'e dönüyor! Cenk Tosun'un takım arkadaşı oluyor...
    Çorum Belediyespor'da Mehmet Aurelio fırtınası! 2-1
    Çorum Belediyespor'da Mehmet Aurelio fırtınası! 2-1

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    Beşiktaş'tan gönderilmişti! Şimdi ise İtalyan devi Juventus talip oldu...
    Beşiktaş'tan gönderilmişti! Şimdi ise İtalyan devi Juventus talip oldu...
    Serkan Reçber o ismi duyurmuştu! Beşiktaş'tan Orkun Kökcü bombası
    Serkan Reçber o ismi duyurmuştu! Beşiktaş'tan Orkun Kökcü bombası