Sivil katliamları ortaya çıkmıştı: Avustralya Afganistan büyükelçiliğini kapatıyor

Avustralya, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliğini kapatmaya hazırlanıyor.

Başbakan Scott Morrison tarafından yapılan açıklamaya göre Avustralya, Kabil'deki büyükelçiliği bu hafta kapatacak.

Morrison, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesiyle güvenlik ortamının belisizleştiğini, kapatma kararının alınma sebebinin bu olduğunu kaydetti. Başbakan Morrison, durum el verdiği takdirde elçiliği yeniden açacaklarını söyledi.

Ordu savaş suçlarını kabul etmişti

Avustralya, Afganistan'daki savaşta yer alan askerlerinin çok sayıda sivili katlettiğine dair bilgileri resmen kabul etmişti.

Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus John Campbell tarafından 18 Kasım'da yapılan açıklamaya göre, 2005-2016 yılları arasında Avustralya askerleri Afganistan'da en az 39 sivili katletti.

23 ayrı olayda, muvazzaf ve emekli Avustralya askerlerinden 19 kişinin 39 sivili öldürdüğünü belirten Campbell, bunun "kabul edilemez olduğunu" dile getirdi. Askerlerin sivilleri kasıtlı olarak öldürdüğü ifade edildi.

Campbell, söz konusu askerlere yönelik soruşturma başlatılacağını belirtti.

Avustralya ordusunun Afganistan'daki savaş suçları

Afganistan'da ABD öncülüğündeki askeri işgalin en önemli parçalarından birini teşkil eden Avustralya ordusunun sicili kabarık.

Resmi makamlar, Avustralya ordusunun 2005-2016 yılları arasında savaş kurallarını ihlal ettiği toplam 55 ayrı olayı soruşturuyor.

Avustralya ordusunun, 2012 yılının Mayıs ayında, Afganistan'ın güney kesimindeki Uruzgan ilinin bir köyünde sivilleri katlettiği anlara dair görüntüler de bu yılın Mart ayında ortaya çıkmıştı.

Öte yandan ülkedeki Avustralya askerleri 2007 yılının Ağustos ayında Nazi bayrağı açmış, 2018 yılı Haziran ayında ortaya çıkan skandal infiale sebep olmuştu.

Avustralya'nın Afganistan'daki kayıpları

Avustralya, Afganistan'da ABD öncülüğündeki koalisyon içerisinde bulunan ülkeler arasında, en çok kayıp veren 10 ülkeden biri.

Bugüne dek ülkedeki çatışmalar ve saldırılarda resmi rakamlara göre toplam 41 Avustralya askeri ölürken, 261 asker ise yaralandı.