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Sivil havacılık eğitimine destek

Türk Hava Yolları (THY) Havacılık Akademisi, Uluslararası Hava TaşımacıIığı Birliği (IATA) Global Eğitim Ortağı Konferansı’na ev sahipliği yapıyor.

17 Nisan 2018 Salı 12:27
Sivil havacılık eğitimine destek

Dün başlayan konferansın açılışında konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, bu yıl sponsorluğunu üstlendikleri IATA Global Eğitim Ortağı Konferansı’nın küresel havacılık gündeminde önemli bir yer tutan, büyük bir organizasyon olduğunu belirtti. Aycı, “Kurumsal vizyonumuzdan hareketle Türk Hava Yolları’nın ve tabii ki sektörün kalifiye insan gücüyle gelişimine katkı sağlamak adına bilfiil desteklediğimiz Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin bu ev sahipliği inanıyorum ki, Türk sivil havacılığına önemli ölçüde katma değer sağlayarak akademinin, alanında öncü bir öğrenme ve inovasyon merkezi olduğu gerçeğini bir kez daha tescillemiş olacaktır” diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 12:27
  1. THY

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