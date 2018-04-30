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Sivil havacılara müjde

HAVAŞ Genel Müdürü Kürşad Koçak, özel bir üniversitede katıldığı “Kariyer Günleri” etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:39
Sivil havacılara müjde

Ülkemizin mega projelerinden birisi olan 3. Havalimanı istihdama da önemli katkı sunacak.

HAVAŞ Genel Müdürü Kürşad Koçak, yeni havalimanının çok sayıda sivil havacılık bölümü mezununa ekmek kapısı olacağını ifade etti. Beykoz Üniversitesi’nin ‘Kariyer Günleri’ etkinliğine katılan Koçak, son senelerde sivil havacılık bölümüne ilginin arttığına işaret ederek, “Biz de eleman alımlarımızı buna göre şekillendirmeye başladık. Bölümden mezun olan ve stajını bu alanlarda yapan öğrenciler hem teknik hem teorik bilgileri ile işe alım tercihlerimizde ön plandalar” dedi.

STAJ İMKÂNLARI TAKİP EDİLMELİ

Öğrencilere mutlaka HAVAŞ’ın staj imkânlarını takip edip başvuru yapmalarını öğütleyen Koçak, “Hem İstanbul hem de diğer büyük illerimizdeki havalimanlarındaki büyüme sebebiyle bu bölümlerin yeni mezunlarına ihtiyaç artacak. Bunu mutlaka göz önünde bulundurun. İngilizce dışında en az bir yabancı dile daha hâkim olun” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 13:39
  1. İstanbul
  2. HAVAŞ Genel Müdürü Kürşad Koçak
  3. HAVAŞ
  4. 3. Havalimanı

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