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Sivil araçlar artık terminale girebilecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan düzenleme ile artık sivil araçlar da terminale ön kapıdan giriş yaparak yolcularını alabilecek ya da bırakabilecek.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:16
Sivil araçlar artık terminale girebilecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan düzenleme ile artık sivil araçlar da terminale ön kapıdan giriş yaparak yolcularını alabilecek ya da bırakabilecek. Vatandaşlar bu uygulamadan ilk 25 dakikası ücretsiz olarak faydalanabilecek.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan düzenleme ile sivil araçlar artık terminale ön kapıdan giriş yaparak ilk 25 dakikasından ücretsiz olarak faydalanabilecek. Geçtiğimiz günler içinde yapılan yeni düzenleme ile şehirlerarası otobüslerin hareket yerleri ve ilçelere gidecek vatandaşların hizmetine sunulan toplu taşıma araçları için yeni hareket yerleri belirlenmişti. Yapılan düzenleme sonrasında yeni peronların yapılmasıyla birlikte yolcularını almak ya da bırakmak için gelen sivil araçlar terminalin ön kapısını kullanarak giriş yapabilecekler. İlk 25 dakikası ücretsiz olan sivil araçlar için ayrıca bir de otopark alanı hazırlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Terminale gelen vatandaşlar sivil araçları ile birlikte içeri ön kapıdan giriş yapabilecek ve terminale yolcularını bırakabilecek/alabilecek. Yolcularını bırakmak ve almak için ücretsiz olarak verilen 25 dakikalık sürenin dışında ücretlendirme yapılacak.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:16
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