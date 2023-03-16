Sıvı metamfetamin ele geçirilen tırın 2 şoförü tutuklandı
Ağrı'da, İran plakalı tırda 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı.
Ağrı'da, İran plakalı tırda 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan İran uyruklu G.J ve M.R, adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Doğubayazıt ilçesinde polis ekiplerince takibe alınan ve Ağrı-Erzurum kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurulan tırda 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirilmişti.