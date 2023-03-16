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Aktüel Sıvı metamfetamin ele geçirilen tırın 2 şoförü tutuklandı
Aktüel

Sıvı metamfetamin ele geçirilen tırın 2 şoförü tutuklandı

Ağrı'da, İran plakalı tırda 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 22:48:00 -
Sıvı metamfetamin ele geçirilen tırın 2 şoförü tutuklandı

Ağrı'da, İran plakalı tırda 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

​​​​​​​İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan İran uyruklu G.J ve M.R, adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Doğubayazıt ilçesinde polis ekiplerince takibe alınan ve Ağrı-Erzurum kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurulan tırda 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirilmişti.

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