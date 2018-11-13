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Sıvı kaybı mide bulantısını artırıyor

Mide bulantısının sebeplerini ve nasıl geçeceğini sizler için araştırdık...

13 Kasım 2018 Salı 20:41
Sıvı kaybı mide bulantısını artırıyor


Mide bulantısının pek çok farklı nedeni olabilir ancak bu nedenler arasında en sık görülenleri; migren, araç tutması, aşırı alkol kullanımı, stres, kaygı, vertigo ve gıda zehirlenmeleridir. Gebelik döneminde de yaşanan sabah bulantıları oldukça yaygındır. Bazı yiyecekler mide bulantısını şiddetlendirirken bazıları hafiflemesine yardımcı olabilir. Kişi düzenli olarak mide bulantısı yaşıyor ve sebebini tam olarak tespit edememişse mutlaka alta yatan bir sebebin varlığını araştırmak gerekir..

Mide bulantısının geçmesi için;

Odanızın penceresini açık tutun ya da temiz havada yürüyüşe çıkın.

Bulantının arttığı anlarda 1-2 nane yaprağı çiğnemek veya nane çayı içmek iyi gelebilir.

Elma, lifli yapısıyla mide bulantısına yol açan toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırır.

Sıvı kaybı mide bulantısını şiddetlendiren bir diğer faktördür. Özellikle mide bulantısı yaşadığınız günlerde içtiğiniz su miktarına özen gösterin.

Badem ve fındık gibi kuruyemişler mide bulantısına ne iyi gelir.

Boş mide bulantıyı artırır. Bunun için hafif, midenizi tutacak, yiyecekler tüketebilirsiniz.

Bazı hanımlar gebelikte yaşanan bulantılar için limon kullanmaktadır. Limonun ekşi tadı veya bazen sadece kokusu bile mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olur.

 

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 20:41
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  3. mide bulantısının sebepleri

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