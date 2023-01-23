  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Siverek’te silahlı kavga: 1 ölü
Yerel

Siverek’te silahlı kavga: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 06:47:00 -
Siverek’te silahlı kavga: 1 ölü

Olay gece geç saatlerde Kemaliye Caddesi, Demirciler çarşısında meydana geldi. Alınan bilgilere göre henüz nedeni öğrenilmeyen bir şekilde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada kim veya kimler tarafından ateşlendiği tespit edilmeyen silahtan çıkan mermilerle N.C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil ekibi sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen ağır yaralanan N.C. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olay sonrası kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gizli kavga devam ediyor! Akşener'den Kemal'e bir operasyon daha
Gizli kavga devam ediyor! Akşener'den Kemal'e bir operasyon daha

Siyaset

Gizli kavga devam ediyor! Akşener'den Kemal'e bir operasyon daha

Gaziantep'te silahlı kavga: Ölüler var
Gaziantep'te silahlı kavga: Ölüler var

Aktüel

Gaziantep'te silahlı kavga: Ölüler var

Gençlik nereye gidiyor? Liseli kız kavgasında ilk kez bunu gördük
Gençlik nereye gidiyor? Liseli kız kavgasında ilk kez bunu gördük

Aktüel

Gençlik nereye gidiyor? Liseli kız kavgasında ilk kez bunu gördük

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23