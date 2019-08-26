Siverek’te damdan düşen çocuk hayatını kaybetti Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dengesini kaybedip evin damından zemine düşen çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dengesini kaybedip evin damından zemine düşen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde yaşandı. 9 yaşındaki Hira Nur Lale, tek katlı evlerinin damında oyun oynarken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ağır yaralanan Lale, çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.