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Ekonomi Siverek Belediyesi bina işleri yaptıracak
Ekonomi

Siverek Belediyesi bina işleri yaptıracak

Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bina işleri yaptırılacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 15:56:00 -
Siverek Belediyesi bina işleri yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Yeni Hayvan Pazarında kullanılmak üzere Sundurma Çatı Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir.İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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